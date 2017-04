Kambundji ist wieder im Team

Links oder rechts? Mujinga Kambundji zögert und gesteht, immer noch nicht ganz sicher zu sein, wie sie den ersten Wettkampf in diesem Sommer eröffnen werde. Der Entscheid betrifft die Frage, welches Bein in der Startposition das vordere sein wird. «Tendenziell eher wieder das rechte», sagt die 24-Jährige lächelnd.

In der Hallensaison war es erstmals das linke, der Wechsel erfolgte wegen einer Entzündung in der Plantarsehne im rechten Fuss. «Als würde ich mit der linken Hand schreiben», habe es sich am ersten Tag angefühlt. Wobei sich der Fortschritt rasch einstellte, Kambundji an der EM in Belgrad Vierte wurde. Ein Wermutstropfen blieb trotzdem, war die Reaktionszeit doch relativ hoch gewesen. Über 60 Meter erträgt es nicht den geringsten Fehler, jeder Schritt ist von hoher Relevanz.

Links oder rechts? Die Frage erinnert an Simon Ammann respektive dessen Landeprobleme. Im Fall des Skispringers sind die Bewegungsabläufe komplexer, die Fortschritte entsprechend geringer und die Fehler für jedermann ersichtlich. Was die Geschichten verbindet, sind die Zweifel ob der Richtigkeit des eigenen Tuns. Die schnellste Schweizerin ist insofern im ­Vorteil, als sie der Situation etwas Positives abgewinnen kann. «Sollte die Sehne wieder Probleme bereiten, könnte ich relativ schnell umstellen.»

Nicht mehr zwischendrin

Swiss Athletics hat bereits umgestellt – in personeller Hinsicht. Sprintstaffel-Coach Laurent Meuwly, dessen für Leichtathletikverhältnisse autokratischer Führungsstil vor Jahresfrist zu Kambundjis Ausstieg geführt hatte, wurde durch den Deutschen Ralph Mouchbahani ersetzt und mit einem anderen Projekt betraut (siehe Kasten).

Was die in Mannheim bei Valerij Bauer trainierende Könizerin veranlasste, in den Kreis ihrer Kolleginnen zurückzukehren. Es sei alles viel einfacher als früher, sagt die EM-Dritte von Amsterdam. «Ralph und Valerij sprechen die Termine miteinander ab. Ich bin nicht mehr zwischendrin, muss nicht mehr Lösungen suchen.»

Die Stimmung im Sprint­ensemble scheint ausgezeichnet zu sein, das Comeback des Zugpferds den Jüngeren zu behagen. «Es gibt weniger Termine, weniger Regeln; wir haben mehr Freiheiten», erwidert die 21-jährige Sarah Atcho auf die Frage, was sich unter Mouchbahani verändert habe. Kambundji schätzt das Potenzial des Teams als hoch ein, hält jedoch fest, in der ersten Saisonphase müsse vor allem jede für sich selbst schneller werden – «das gilt auch für mich».

Vorbereitet hat sich die Bernerin mit Bauers Gruppe in Florida, in ihrer Mannheimer WG-Kollegin Alexandra Burghardt und Yasmin Kwadwo verfügt sie über kom­petitive Trainingspartnerinnen. Hauptziel ist die WM von Mitte August im Londoner Olympiastadion, anders als im Vorjahr mit EM und Olympia gibt es einen klaren Saisonhöhepunkt. Was die Sache ein wenig vereinfache. Glaube und hoffe sie zumindest, meint Kambundji.

Bronze als Argument

Ihr Wettkampfprogramm beinhaltet diverse Eventualitäten, darunter Diamond-League-Einsätze in Rom und London. In der Königsklasse hängt die Vergabe der Startplätze auch von den Beziehungen und Verhandlungskünsten des Weltklasse-Zürich-Direktors Andreas Hediger ab, der letztjährige Bronzegewinn ist ein gutes Argument.

Eröffnen wird Kambundji die Wettkampfsaison am Samstag in zwei Wochen an der Schweizer Vereinsmeisterschaft – «locker, aus dem Training heraus», wie sie betont. Das erste schnellere Rennen ist für Ende Mai in Weinheim vor­gesehen. Kambundji lächelt und sagt, bis dann werde die Links-rechts-Frage hoffentlich geklärt sein. (Berner Zeitung)