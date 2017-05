Rennen für den Kopf

Knapp drei Wochen sind vergangen, seit die 37-jährige Maja Neuenschwander aus Rubigen den Frühlingsmarathon in der Olympiastadt von 2012 aufgeben musste. Ab Kilometer 10 hatte die Landesrekordhalterin Rückenbeschwerden verspürt. Der Schmerz wurde immer stärker, «bis ich die Beine fast nicht mehr anheben konnte».

So schnell die Probleme gekommen waren, so rasant verschwanden sie auch wieder. Was fehlt, ist eine schlüssige Erklärung für die Geschehnisse; die Ärzte gehen wegen der Ausstrahlung in die Beine von einer Reizung des Ischiasnervs aus. Neuenschwander hat das Training wieder aufgenommen, fühlt sich fit.

Am Samstag will sie in erster Linie «die wunderbare GP-Atmosphäre aufsaugen». Die Einheimische tritt über die für ihre Verhältnisse kurze Distanz wie die für die LV Langenthal startende Solothurnerin Martina Strähl als Aussenseiterin an. Die Favoritenrolle gebührt der letztjährigen Frauenlauf-Gewinnerin Helen Bekele aus Äthiopien.

