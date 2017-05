Strähl mit Rekord

417 Namen figurieren in den Ranglisten des 33. Buchsilaufes in Herzogenbuchsee – das ist die zweithöchste Beteiligung überhaupt. Im Rennen der Frauen über 10,2 km setzte sich das Favoritentrio Martina Strähl, Nicole Egger und Gaby Nyffeler sofort an die Spitze, wobei sich die Marathonspezialistin bereits auf dem ersten Kilometer von ihren Konkurrentinnen verabschiedete und nach 35:48 Minuten mit neuem Streckenrekord ins Ziel lief.

Strähl liess sich nur gerade von sechs Männern schlagen. Mit fast zwei Minuten Vorsprung auf ihre Vereinskollegin Nicole Egger ­bewies Strähl, dass sie sich in Topform befindet und voller Zuversicht in zwei Wochen als Mitfavoritin an den Start des GP Bern gehen kann.

Spannung bei den Männern

Im Rennen der Männer spielte sich praktisch über die ganze Strecke ein spannendes Duell zwischen dem LVL-Langstreck­ler Christian Ackeret und dem Solothurner Triathleten Aron-Maria Rudolf ab. Letzterer schloss bei Kilometer 3 zum bis dahin führenden Ackeret auf, und von hier an blieb das Duo bis zum letzten Meter zusammen.

Rund 100 Meter vor dem Ziel griff der als nicht gerade spurtstark bekannte Ackeret an, Rudolf konterte, und schliesslich entschieden in einem spannenden Foto­finish lumpige fünf Hunderts­telsekunden zugunsten des Oberaargauers Ackeret.

Im 10-Minuten-Takt folgten dann die Starts zu den Rennen der Nachwuchskategorien, wobei auch hier eine sehr gute Beteiligung, zum Teil mit Feldern mit über 30 Startenden pro Altersklasse, festgestellt werden konnte. Fünf Mädchen und Buben mit Jahrgang 2014 waren am Start und – als jüngste Teilnehmerin überhaupt – die erst zweijährige Marion Schär aus Oberbipp, welche die 200-m-Strecke in etwas mehr als 2 Minuten bewältigte. (mhl)