Hamilton entdeckt den Gentleman in sich

Bereits nach dem Start des Formel-1-GP von Spanien fahren sie Rad an Rad nebeneinander. Links in Rot Sebastian Vettel, rechts in Silber Lewis Hamilton. Der Deutsche schiebt sich am letztjährigen Vizeweltmeister vorbei, geht in Führung. Diese hält bis zum zweiten Boxenstopp. Bei der Boxenausfahrt sind sie wieder auf gleicher Höhe, rechts der Ferrari, links der Mercedes. Wieder zieht Hamilton den Kürzeren. Sechs Runden später der dritte Akt des Duells, jedoch mit einer anderen Auflösung: Hamilton fliegt an Vettel förmlich vorbei, dem Geschwindigkeitsüberschuss sei dank. Es ist die Entscheidung um den Rennsieg. Die Formel 1 schreibt danach auf Twitter: «Keine Kompromisse, kein Zurückhalten!»

Es ist grossartiger Rennsport, den Vettel und Hamilton in Barcelona und in der gesamten bisherigen Saison bereits geboten haben. Fünf Grands Prix wurden absolviert, jeweils zweimal standen beide zuoberst auf dem Podest. In der WM-Wertung liegt der Deutsche sechs Punkte vor dem Briten, ihre finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen sind weit abgeschlagen. Es bahnt sich auf dem Asphalt ein enges Duell um die Weltmeisterschaft an. Und neben der Strecke? Keine Spannungen, keine Sprüche, keine Polemik. Nur gegenseitiger Respekt. Vor allem beim frechen Hamilton erstaunt dies. War da nicht kürzlich ein giftiger Zweikampf mit einem gewissen Nico Rosberg?

Ein Privileg, gegen Vettel zu fahren

Genau ein Jahr ist es her, als sich Rosberg und Hamilton in Barcelona aus der Frontreihe startend gegenseitig abgeschossen haben. Beide wiesen sich gegenseitig die Schuld zu, keiner zeigte sich reumütig. Der Crash wurde zum Sinnbild für ihre Rivalität. Auch danach kam es des Öfteren zu haarsträubenden Manövern und Auseinandersetzungen, auf und neben der Strecke. Das bessere Ende hatte bekanntermassen der Deutsche.

Rosberg trat im Winter als Weltmeister zurück. Die kräftezehrende Rivalität mit Hamilton sei einer der Gründe gewesen: «Ihn zu schlagen, war anstrengend, körperlich wie mental.» Nun habe er aber sein Ziel erreicht. Selbst nach dem Rücktritt des Deutschen stichelte Hamilton nochmals nach: «In diesem Jahr sehen wir nun die Besten gegen die Besten.»

Nach fünf Rennen bewahrheitet sich seine Aussage. Vettel ist mit Ferrari zurück an der Spitze. Das scheint Hamilton nicht zu beunruhigen, im Gegenteil: «Es ist ein Privileg, gegen einen solchen Piloten fahren zu dürfen.» Es sind ungewohnte Töne vom Briten, sie zeigen aber auch, was ihm gefehlt hat. Und der Königsklasse: ein Duell zwischen zwei Piloten aus unterschiedlichen Teams.

Endlich ein ebenbürtiger Gegner

Denn nach drei Jahren Mercedes-Dominanz scheint auch bei Hamilton eine gewisse Sättigung aufgekommen zu sein. Der dreifache Weltmeister war zwar überzeugt von seinen Fähigkeiten, sah in Rosberg als Fahrer aber kein ebenbürtiger Konkurrent. In seinen Aussagen schwang oft mit, dass Rosberg nur wegen des überlegenen Autos um den Titel mitkämpfen konnte. Als der Deutsche Weltmeister wurde, wies Hamilton darauf hin, dass er mehr Rennen gewonnen hatte und auch mehr Ausfälle hatte beklagen müssen.

Nun sind die Karten neu gemischt, die Konkurrenz kommt nicht mehr aus dem eigenen Fahrerlager. Bei Mercedes ist die Rollenverteilung klar: Neuling Valtteri Bottas ist beim Rennstall (noch) an zweiter Stelle, Konfliktpotenzial liegt nicht vor. Dafür fährt Hamilton nun Rad an Rad mit Vettel, einem Fahrer in einem vermeintlich langsameren Boliden. Endlich ein ebenbürtiger Gegner eben, der als solcher behandelt werden muss. Das Duell erinnert an die Rivalitäten aus früherer Zeit, als die Formel 1 noch ein Gentlemen-Sport war.

Ob und wie lange der gegenseitige Respekt anhält, wird der weitere Verlauf der Saison zeigen. Beide, Hamilton und Vettel, gelten als ehrgeizig und temperamentvoll. In Spanien haben sie sich bei den Überholmanövern trotz Berührung noch Platz gelassen. Je grösser der Druck wird, desto kompromissloser könnte der WM-Kampf werden. Hamilton gab sich nach dem Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya noch vorfreudig: «Deshalb liebe ich unseren Rennsport so.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)