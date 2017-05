Mercedes' Strategie geht auf

Lewis Hamilton feierte im Grand Prix von Spanien seinen 55. Sieg, den zweiten in dieser Saison. In der Gesamtwertung verkürzte der Brite den Rückstand auf Sebastian Vettel, der Zweiter wurde, auf sechs Punkte.

Vor zwei Wochen in Sotschi hatte sich der deutsche Ferrari-Fahrer am Start vom späteren Sieger Valtteri Bottas im Mercedes übertölpeln lassen. Gestern in Montmelo «revanchierte» sich Vettel, als er von Startplatz 2 aus Pole-Mann Hamilton keine Chance liess und der Konkurrenz davonfahren konnte.

Ausgerechnet Bottas war es dann, der «Schützenhilfe» für Hamilton leistete. Der Finne konnte den im Kanton Thurgau lebenden Deutschen nach dessen erstem Boxenstopp mit abgefahrenen Reifen zwei Runden lang ärgern und aufhalten. «Die haben ihn doch extra draussen gelassen, damit er für mich den Bremsklotz spielen konnte», erklärte der vierfache Weltmeister.

Die zweite Szene, von der Hamilton profitieren konnte, passierte nach dem Ausfall von Stoffel Vandoorne. Weil der McLaren-Honda des Belgiers zuerst aus der Gefahrenzone gebracht werden musste, befahl die Rennleitung den «virtuellen Safety Car» (VSC). Der dreifache Weltmeister Hamilton nutzte die letztmögliche Gelegenheit, um während dieser VSC-Phase auf weiche Reifen zu wechseln. So konnte er einige Sekunden gutmachen, weil Vettel seinen Reifenstopp (auf die viel härtere ­Medium-Mischung) erst wieder nach der Rennfreigabe vollziehen konnte.

Vettel konnte zwar bei der Boxenausfahrt seine Führung hauchdünn und mit Feindberührung mit Hamilton behaupten, musste sich aber kurz darauf mit den härteren Reifen in der 44. Runde überholen lassen. «Ich hatte keine Chance, er fuhr einfach an mir vorbei.»

Sauber punktet erstmals

Endlich wieder einmal Freudenstimmung herrschte im Lager von Sauber-Ferrari: Pascal Wehrlein wurde dank einer mutigen Strategie Achter. Der 22-jährige Deutsche war als Einziger im Feld mit einer Einstoppstrategie unterwegs gewesen. «Jede Runde war wie eine Qualifikationsrunde. Ich musste aber auch aufpassen, dass meine Reifen nicht zu stark abbauten», sagte er.

Weil Wehrlein bei seinem einzigen Stopp die falsche Seite zur Boxeneinfahrt benutzte hatte, wurde ihm eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Dieses Handicap kostete ihn schliesslich einen Rang, weil Carlos Sainz im Toro Rosso-Renault nur 1,140 Sekunden hinter ihm die Ziellinie überquert hatte. Teamkollege Marcus Ericsson klassierte sich im 11. Rang, 10 Sekunden hinter dem Zehnten Romain Grosjean.

Mitgejubelt hat Teamgründer Peter Sauber. Der 73-Jährige, der die Rennen praktisch nur noch am TV verfolgt, wurde vom neuen Teambesitzer Pascal Picci, dem CEO von Finanzinvestor Longbowe, eingeladen. Nachfolgerin Monisha Kaltenborn erklärte, dass die «Strategie riskant war, aber wir hatten den richtigen Riecher, und Pascal machte einen super Job». Kaltenborn freute es: Mit einem solchen Resultat hatte sie frühestens in Monaco gerechnet, wenn der Hauptteil des Updates eingesetzt werden kann. (Berner Zeitung)