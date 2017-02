Präzisionsarbeit

Der Neuntklässler Kilian Streit aus Schüpfen hat erst im letzten Jahr mit dem Kartsport begonnen. Aber er hat sich rasch etabliert und im letzten Rennen in der sogenannten Vega-Trophy auch schon seinen ersten Podestplatz geholt. «Klar musste ich zu Beginn meiner Karriere auch Niederlagen einstecken und Lehrgeld bezahlen», erzählt Streit. «Der Motorschaden zum Beispiel, als ich im Rennen in Mirécourt aus der ersten Reihe gestartet war und um die Führung kämpfte, war besonders bitter.» Aber jener Wettkampf im Nordwesten Frankreichs war gleichzeitig auch ein schönes Erlebnis für den Kartfahrer. «Ein Konkurrent lieh uns seinen Ersatzmotor, damit ich den Finallauf doch fahren konnte. Als kleines Team hatten wir keinen dabei, ein Ersatzmotor kostet nämlich rund 3000 Franken», erklärt Streit.

Ein Sieg als Ziel

Nebst der Vega-Trophy fuhr «Stritu», wie sich der Teenager auf seiner eigener Website (Stritu.ch) nennt, letztes Jahr auch einen Lauf zur Schweizer Meisterschaft und zwei Klubrennen. «Für meine erste Saison bin ich mit meinen Resultaten und Leistungen zufrieden», bilanzierte Streit letzthin an einem Apéro, den seine Eltern für Sponsoren und Gönner im Landgasthof Schönbühl organisiert hatten. «Aber nächstes Jahr möchte ich natürlich noch besser werden und mein erstes Rennen gewinnen.»

«Nächstes Jahr möchte ich natürlich noch besser werden und mein erstes Rennen gewinnen.»



Kilian Streit

Das Unterfangen, einen Sieg zu bejubeln, dürfte jedoch nicht ganz einfach werden, denn Streits Ressourcen sind aus finanziellen Gründen doch ziemlich begrenzt. Dadurch ist er gezwungen, mit seinem Material besonders schonend umzugehen. Wenn Streit sein Ziel erreichen will, muss er deshalb auf seine ­erstaunliche Grundschnelligkeit, höchste Präzision und eine kluge Taktik setzen, die es ihm erlaubt, die Risiken in jeder Rennsituation richtig abzuschätzen.

Starke Zeit in Muntelier

Neben der Outdoor-Rennserie, in der das Material eine grosse Rolle spielt, beherrscht Streit auch die Indoor-Karts. Hier ist die Präzision sogar noch wichtiger als draussen. Auf der Kartbahn in Roggwil fuhr er einige Runden und verglich sich dabei mit dem etablierten Motorradfahrer Dominik Aegerter – und: Streit konnte durchaus mithalten. Und auf der Kartbahn in Muntelier, dem Expodrom, erreichte Streit sogar eine Zeit von 32,054 Sekunden. Was diese Marke genau bedeutet? Nun, die 32,054 Sekunden bedeuten die absolute Bestzeit, welche seit über einem Jahr von keinem der rund 24 000 Fahrer unterboten worden ist, welche im Expodrom seither ins Lenkrad gegriffen ­haben. (Berner Zeitung)