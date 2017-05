Zwei enttäuschte Berner

Der Grand Prix von Spanien verlief für die Schweizer Moto-2-Fahrer enttäuschend. Tom Lüthi aus Linden war mit drei Podestplätzen aus den ersten drei Saisonrennen nach Andalusien gereist – in der Hoffnung, seinen 51. Top-3-Rang herauszufahren. «Wir haben leider weder bei den Testfahrten im März noch an diesem Wochenende in den Trainings und im Rennen die richtige Abstimmung gefunden und den nötigen Speed gehabt», erklärte der enttäuschte 125er-Weltmeister von 2005. «Ich fuhr immer am Limit, konnte aber überhaupt nicht angreifen», sagte Lüthi nach dem 8. Rang mit 11,5 Sekunden Rückstand.

Lüthi reduziert Rückstand

«Es war ein sehr schwieriges Wochenende, das wir sofort abhaken müssen», urteilte der 31-jährige Berner. Das nächste Rennen wird in zwei Wochen in Le Mans stattfinden, wo Lüthi vier seiner vierzehn GP-Siege errungen hat. Das einzig Positive war für Lüthi in Jerez, dass Franco Morbidelli ausschied.

Der WM-Leader aus Italien, der in den ersten drei Rennen einen Sieg-Hattrick gefeiert hatte, stürzte in der achten Runde in Führung liegend. Der 22-Jährige war schon nach den ersten Kurven zusammen mit seinem Teamkollegen Alex Marquez der Konkurrenz davongefahren. Doch sein Missgeschick sorgte dafür, dass Lüthi in der Gesamtwertung den Rückstand um acht Punkte auf elf Zähler ver­ringern konnte (64:75).

Aegerter rückt vor

Für Marquez, den jüngeren Bruder von Moto-GP-Star Marc Marquez und Moto-3-Weltmeister von 2014, war nach dem Sturz ­seines Teamkollegen der Weg zu seinem fünften GP-Sieg frei, dem ersten in der Moto 2.

Dominique Aegerter aus Rohrbach, der als Dritter aus der Frontreihe ins Rennen gestartet war, konnte nur in den ersten paar Runden ums Podest mit­fahren und klassierte sich am Schluss als Siebter 1,3 Sekunden vor Lüthi.

Damit rückte der 26-jährige Oberaargauer zwar vom 10. auf den 8. WM-Rang vor, aber zur Verbesserung seiner Laune konnte diese Tatsache auch nicht beitragen. «Ich bin echt enttäuscht. Nach den gelungenen Testfahrten im März und den Trainings an diesem Wochen­ende hatte ich wirklich geglaubt, vorne mitfahren zu können.»

Woran lag es? «Das müssen wir genau analysieren. Sicher spielte es eine Rolle, dass wir bei solch hohen Temperaturen mehr Mühe haben als bei tieferen. Aber das allein kann es nicht sein.» Dass Aegerter, der auf diese Saison hin nicht nur das Team (Kiefer statt CarXpert), sondern auch das Chassis (Suter statt Kalex) gewechselt hat und vor zwei Wochen in Austin Fünfter geworden war, sich über einen 7. Rang ärgert, unterstreicht seine grossen Ambitionen.

Raffin weit zurück

Jesko Raffin, der dritte Schweizer Moto-2-Fahrer, ging angeschlagen ins Rennen und verpasste als Zwanzigster die Punkteränge um 17 Sekunden. «Ich konnte nach meiner Erkältung zwar erstmals seit Tagen wieder durchschlafen, aber um weiter vorne zu sein, müsste man 100 Prozent fit sein und 200 Prozent angreifen können», meinte der 20-jährige ­Zürcher. (Berner Zeitung)