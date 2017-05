Autofahrer rammt Rad-Star Chris Froome

Der britische Radprofi Chris Froome hatte Glück im Unglück: Der dreifache Tour-de-France-Sieger ist während des Trainings in der Nähe der südfranzösischen Stadt Beausoleil von einem Auto angefahren worden. Schlimmere Verletzungen trug der Sportler nicht davon. Er veröffentlichte ein Foto seines demolierten Velos auf Twitter:

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ???? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo