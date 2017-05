Nachwuchs gesucht, Organisatoren gesucht

Zeitfahren ist keine Disziplin für alle. Die teuren Spezialräder mit Kuhhornlenker, ein spezifisches Training und nur wenige Startmöglichkeiten schränken die Interessenten für diese Art Velorennen ein. Vor diesem Hintergrund ist die Teilnehmerzahl am nationalen Einzelzeitfahren des Radrennclubs Thun als Erfolg zu werten. Am Wettkampf mit Start und Ziel in Amsoldingen nahmen fast 250 Pedaleure teil.

Es gibt zwar einige regionale Zeitprüfungen, aber die Vereine schrecken davor zurück, ein nationales Rennen oder gar die nationale Meisterschaft zu organisieren. Wie 2012 hat in diesem Jahr kein Veranstalter Interesse an der Durchführung der Landesmeisterschaft im Zeitfahren angemeldet. Deshalb wird Swiss ­Cycling das Championat am 22. Juni im solothurnischen Lüterkofen selbst organisieren. Thomas Peter, Chef Leistungssport des Verbandes, kennt die Gründe: «Es ist nicht primär eine finanzielle Frage, sondern es sind eher personelle Sorgen und infrastrukturelle Probleme, die potenzielle Organisatoren zum Verzicht bewegen», sagt der Berner Oberländer.

Tatsächlich ist die Bewilligung für eine völlig verkehrsfreie Strecke nur schwer zu erhalten. Kommt dazu, dass sich immer weniger freiwillige Helfer finden lassen. In Pfaffnau, wo die Meisterschaft in den letzten sechs Jahren dreimal auf verkehrsarmen Strassen stattgefunden hat, sind die Kapazitäten erschöpft. Die lokalen Organisatoren führen neben einem Radquerrennen den GP Luzern durch.

Bei regionalen Zeitfahren stehen relativ viele Hobbyfahrer und Triathleten am Start. Ambitionierte Spezialisten jedoch sind rar. Und trotzdem: Talente, welche die von Fabian Cancellara hinterlassene Lücke füllen könnten, sind vorhanden. Thomas Peter denkt nicht nur an Stefan Küng, sondern auch an die Generation nach dem Thurgauer. Die U-23-Fahrer Reto Müller, Marc Hirschi, Stefan Bissegger und ­Gino Mäder zeigten gute Ansätze, und es fehle auch nicht an kom­petenten Trainern. Der frühere Tour-de-Suisse-Sieger Godi Schmutz sei ein hervorragender Kurventechniker.

«Schmutz, Nationaltrainer Daniel Gisiger und bestimmt auch Fabian Cancellara stehen den Jungen zur Verfügung. Aber der Input muss von den Jungen kommen, und das ist bei den vielen Interessen und Verpflichtungen der Sportler nicht einfach.» Peter bedauert, dass heute vorab auf Leistung gesetzt und zu wenig in die technische Ausbildung investiert wird. Weil Letztere unverzichtbar sei, wenn man an die Spitze gelangen wolle. (Berner Zeitung)