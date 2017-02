Jankas Erkenntnis: «Eine WM zum Vergessen»

Seine Gefühle bringt Carlo Janka eigentlich nie zum Ausdruck. Gern erklärt sich der Bündner in kurzen Sätzen, auffällige Mimik oder Gestik liegen ihm fern. Deshalb überraschte es kaum, blieb sich der «Iceman» auch nach seinem letzten Auftritt an der WM in St. Moritz treu.

Als 22. hatte er sich im Riesenslalom klassiert, war damit hinter Justin Murisier (8.), Gino Caviezel (15.) und Loïc Meillard (21.) schlechtester Schweizer. Der erste Lauf sei in Anbetracht der Bedingungen in Ordnung gewesen, hielt Janka fest. Derweil etwa der spätere Sieger Marcel Hirscher bei Sonnenschein hatte starten können, mussten die vier Schweizer bei schwierigen Sichtver­hältnissen fahren.

Doch auch im zweiten Durchgang, in welchem die Sicht für alle gleich war – die Sonne hatte sich verzogen –, kam Janka nie in Schwung. «Ein Platz in den Top 15 wäre gut gewesen, doch das habe ich nicht erreicht, obwohl es möglich gewesen wäre», meinte er selbstkritisch.

Und so endete für den Ober­saxer die WM in der Heimat nach dem vierten Rennen mit einer weiteren Enttäuschung. Den herbsten Dämpfer erlebte er zweifellos mit Platz 28 in der Abfahrt. Die Königsdisziplin hatte er eröffnet, was sich als Nachteil herausstellte.

«Es ist nicht einfach zu akzeptieren, wenn du wegen der Nummer keine Chance hast. Daran habe ich schon genagt», sagte er. Auf die Frage nach seiner Gemütslage antwortete Janka dann wieder in gewohnter Manier: «Es ist eine WM zum Vergessen, und zwar möglichst schnell.»

Der Chef zeigte sich gnädig

Nun, einen Exploit im Riesen­slalom hatte von den Schweizern niemand erwartet. Die junge Equipe hat zwar Potenzial, doch für sie ist die Heim-WM zu früh gekommen. Deshalb zeigte sich Verbandspräsident Urs Lehmann im Interview mit dem Stadionspeaker gnädig: «Für Loïc Meillard etwa war es wichtig, Erfahrungen zu sammeln. Diese nimmt er mit, in zwei oder vier Jahren wird er bereit sein.»

Zweifellos dürfte Lehmann der fulminante Auftritt der Gastgeber zum WM-Auftakt (3 Gold-, 1 Silber-, 2 Bronzemedaillen) gnädig gestimmt haben. Zur Erinnerung: Nach dem schwachen Auftritt Anfang Januar in Adelboden (bester Schweizer war Manuel Pleisch als 23.) hatte er sich noch mächtig enerviert.

Zufrieden jedenfalls konnte Lehmann mit Justin Murisier sein. Der Walliser war am Nachmittag mit der fünftbesten Laufzeit gar noch schneller als Hirscher. «Marcel war mehr unter Druck als ich, das muss man auch sehen», sagte Murisier, «aber letztlich ist es ein gutes Zeichen für mich.»

Die Bilanz des 25-Jährigen lässt sich mit einem 6. Platz in der Kombination und einem 8. Rang im Riesenslalom sehen. Natürlich zählten an einer WM nur Medaillen, sagte er. «Aber ich habe zeigen können, dass ich in die Top Ten gehöre. Nun geht es noch darum, diesen kleinen Schritt auf das Podest zu schaffen.» (Berner Zeitung)