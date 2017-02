Makel im Medaillenregen

Swiss made ist ein hochwertiges Gütesiegel, das sich ausgezeichnet mit der Ski- WM in St. Moritz in Verbindung bringen lässt. Die Leis­tungen der Swiss-Ski-Vertreter waren erstklassig, das Team vermochte den frühen Ausfall von Lara Gut erstaunlicherweise zu kompensieren. Hätte jemand vor Beginn der Titelkämpfe behauptet, die Schweizer gewännen ohne die Ausnahmekönnerin sechs Medaillen, wäre er als krankhaft patriotisch oder geistig verwirrt erklärt worden.

Dreimal Gold, sieben Medaillen – die Bilanz weckt Erinnerungen an die goldenen 1980er-Jahre. In der Tat war der Ertrag letztmals 1989 reicher, als die Rennen in Vail stattfanden, für die Schweiz bei drei Titeln elf Podestplätze registriert wurden. Im Medaillenspiegel von St. Moritz erscheint die Schweiz auf Position 2, quasi auf gleicher Höhe wie Österreich.

Wichtiger als die schöne Momentaufnahme ist jedoch der Fakt, wonach ein vergleichsweise junges Team am Werk ist, das behutsam Richtung Spitze geführt wird und den Zenit erst in drei bis fünf Jahren erreichen wird. Swiss made eben, fast wie im Bilderbuch. Wendy Holdener, das Aushängeschild der neuen Generation, ist in den letzten zwei Wochen von der Weltcup-Spitzenfahrerin zur Weltklasseathletin gereift. Der Auftritt von Beat Feuz, welcher als Favorit in der Königsdisziplin triumphierte und seine unvergleichliche Karriere krönte, lässt sich schwerlich übertreffen.

Tritt die Schweiz bei einem Grossanlass als Gastgeberin auf, wird von den Organisatoren Erstklassiges erwartet – Swiss made eben. Die St. Moritzer wurden den Ansprüchen von Weltverband und Publikum gerecht, auch wenn längst nicht alles perfekt war. 40'000 Zuschauer fanden sich am ersten WM-Samstag auf Salastrains ein, obwohl das kleine Plateau oberhalb des 5000 Einwohner zählenden Nobelferienorts schlecht erschlossen ist, allein der Personen- und Materialtransport einer gewaltigen logistischen Herausforderung gleichkam.

Die Veranstalter müssen sich jedoch die Frage gefallen lassen, ob die Wettkämpfe das Bedürfnis nach Spektakel nicht abgedeckt hätten, ob es wirklich zusätzliche Showelemente gebraucht hat.

Womit wir bei der Armee wären, einer klassischen Swiss-made-Institution, ohne deren Grosseinsatz der Grossanlass kaum hätte durchgeführt werden können. Am Berg handelten ihre Angehörigen wie gewohnt zuverlässig, über dem Berg grob fahrlässig – aus dem Zwischenfall vom Freitag hätte ein Unfall mit katastrophalen Folgen werden können. So erfreulich die erwähnte Momentaufnahme von der Piste ist: Haften bleibt auch der Makel. Jenseits der Landesgrenzen wird St. Moritz 2017 als jene WM in die Geschichte eingehen, an welcher ein Militärflugzeug das Kabel der Seilbahnkamera durchtrennt hat.

micha.jegge@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)