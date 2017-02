Ski-WM: Von Gescheiterten, Gefeierten und Grantlern

Drei Jahre ist es her, da äusserte Daniele Sette den Wunsch, 2017 an der WM in seinem Heimatdorf St. Moritz teilzunehmen. Eben hatte er im Riesenslalom in Adelboden sein Weltcupdebüt gegeben (Platz 55). Nun, Sette fuhr seither nie mehr im Weltcup. Aber er stand in St. Moritz tatsächlich im Einsatz – als Vorfahrer. Und konnte dabei immerhin einen kleinen Erfolg verbuchen, war er doch gleich schnell wie Loïc Meillard, der sich auf Platz 21 klassierte.

14-mal musste sich Ivica Kostelic an den Knien operieren lassen, Skifahren konnte er seit geraumer Zeit nur noch unter Schmerzen. «Nach der 14. Operation hatte ich mir selbst versprochen, dass es keine 15. geben würde. Genug ist genug», schrieb der Kroate jüngst in der NZZ. Schwieriger tat er sich mit dem Entscheid, seine Karriere zu beenden. Gestern zog der 37-Jährige, der fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, nun den Schlussstrich. Er wurde im Slalom 38., bezwungen von Exoten. Er hätte einen weitaus schöneren Abschied verdient gehabt.

Der Name Dries Van den Broecke war vor der WM nicht einmal Experten ein Begriff gewesen. Dann schlug der Belgier im Teamwettkampf Marcel Hirscher. Der fünffache Gesamtweltcupsieger bezwungen von einem Nobody – die stolze Skination Österreich stand unter Schock, über Hirscher ergoss sich Hohn und Spott. Mittlerweile hat er die Wogen in seiner Heimat mit zwei WM-Titeln geglättet. Und ja, er dürfte mittlerweile den Namen des Belgiers kennen.

Er war da, das wusste man. Bloss gesehen hat ihn in den letzten beiden Wochen kaum jemand. Nun, Bode Miller betätigte sich in St. Moritz als Co-Kommentator für den US-Sender NBC; er kehrte damit an den Ort seines ersten grossen Erfolges zurück. An der WM 2003 hatte er in Kombination und Riesenslalom triumphiert, wurde im Super-G Zweiter. In diesen Tagen nahm es Miller gemächlicher, so viel konnte in Erfahrung gebracht werden. Auf Instagram lud er ein Video hoch, das ihn beim Schlitteln mit seiner Familie zeigt.

Einmal ist Schluss, auch für einen Prinzen. In St. Moritz bestritt Hubertus von Hohenlohe seine 17. und letzte WM. Bekanntheit erlangte der für Mexiko startende Athlet mit Liechtensteiner Staatsbürgerschaft vorab durch seine ausgefallenen Rennanzüge. Im Engadin präsentierte er sich als aztekischer Gott – und scheiterte damit in der Qualifikation für den Riesenslalom als 94. Übrigens: Nächstes Jahr will der Prinz nochmals an Olympischen Spiele teilnehmen.

Er war Anwärter für zwei Goldmedaillen – nun verlässt Alexis Pinturault St. Moritz mit leeren Händen. In vier von sechs Weltcupriesenslaloms hatte der Franzose in diesem Winter auf dem Podest gestanden, dazu die Kombination in Santa Caterina für sich entschieden. Im Engadin vermochte er nicht annähernd an diese Leistungen anzuknüpfen. Damit setzt sich die schwarze ­Serie von «Pintu» fort – auch nach vier Weltmeisterschaften bleibt er ohne Medaille.

Einen Spezialpreis für die demokratischste Aussage dieser WM wird Gian Franco Kasper, der Präsident des internationalen Skiverbands, kaum gewinnen. Nachdem die Bündner Stimmbevölkerung einmal mehr Nein zu Olympischen Spielen gesagt hatte, trat Kasper vor ein Mikrofon und raunte: «Dass auch St. Moritz Nein stimmt, ist nicht akzeptabel.» Hatte das niemand im Griff? In seinem Verband wäre ihm so etwas nicht passiert.

Matthias Sempach zog es für das finale WM-Wochenende nach St. Moritz. Der Schwingerkönig von 2013 genoss mit seiner Familie das tolle Wetter, die schöne Landschaft - und das Après-Ski. Mit Didier Défago, dem Abfahrts-olympiasieger von 2010, sei er im Ausgang gewesen, erzählte Sempach gestern. Viel mehr wollte er nicht preisgeben. «Ich weiss nur, dass er am nächsten Morgen Kopfschmerzen hatte, ich nicht.»

Das Material änderte, Fahrer kamen und gingen. Matthias Hüppi und Bernhard Russi aber blieben. Sie waren die grosse Konstante im Schweizer Skisport. Hüppi lieferte die Zwischenzeiten, Russi den Kommentar dazu. Zusammen reisten sie 30 Jahre lang durch den Winter, sie begannen als Kollegen und endeten als Freunde. Diese Weltmeisterschaft war ihre Abschiedstournee. Irgendwann endet alles.

Professor Peter Schröcksnadel müsste man als Pate des Skisports bezeichnen, wäre dieses Wort nicht beinahe justiziabel. Unübertroffen ist eine Aussage von ihm, die aus dem Jahr 2006 stammt. Olympia in Turin, Dopingvorwürfe an Österreich. Schröcksnadel, der ÖSV-Präsident, sagte er, Österreich sei ein zu kleines Land, um gut zu dopen. In St. Moritz wollte er den Rennleiter davon abbringen, die Männerabfahrt auf einer verkürzten Strecke durchzuführen. Als Marcel Hirscher im Riesenslalom gewann, liess sich Schröcksnadel auf Schultern tragen. Man kann fast sagen, er spielt in einer Liga mit Gian Franco Kasper. (Berner Zeitung)