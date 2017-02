Wendy Holdener: «Wir müssen nicht beste Freundinnen sein»

Mit welchem Gefühl haben Sie heute die Koffer gepackt?

Wendy Holdener: Sicher mit einem guten Gefühl. Ich musste keine grosse Enttäuschung wegstecken, so ist es immer schön, einen Ort zu verlassen. Nach dem City-Event in Stockholm war dies anders gewesen (Holdener unterlag im letzten Rennen vor der WM in der ersten Runde ihrer Teamkollegin Melanie Meillard, die Red.). Da ging es mir recht schlecht.

Wie fühlt es sich an, Weltmeisterin und Silbermedaillengewinnerin zu sein?

Gut, obwohl ich natürlich noch dieselbe wie vorher bin. Aber das sind Meilensteine, die ich erreicht habe und die mir niemand wegnehmen kann. Für die Zukunft wird mir das helfen.

Das tönt ziemlich nüchtern. Können Sie überhaupt bereits einordnen, welche Bedeutung diese Erfolge haben?

Ja, schon. Wir haben lange auf das hingearbeitet, die Erfolge kamen nicht aus dem Nichts. Es ist schön, ist es jetzt aufgegangen.

Haben Sie sich vorgestellt, dass es so herauskommen würde?

Ich hoffte einfach, dass es gut laufen würde. Aber bis Mitte Januar hatte ich den Fokus nicht auf der WM gehabt. Ich wollte das nicht, weil ich ziemlich Respekt vor diesem Anlass hatte. Ich machte mir Gedanken über den Rummel, dass zu viele Leute etwas von mir möchten, ich allem gerecht werden müsste, was nicht möglich sein würde. Nun wurden wir aber gut abgeschirmt, was für mich sehr wichtig war. Ich bin nicht die Person, die den Rummel sucht.

Sie sagten, dass Sie lernen mussten, sich auf diese Heim-WM zu freuen. Wie haben Sie das gemacht?

Mein Bruder Kevin hat mir einen Brief geschrieben, in dem er festhielt, dass wir nach der Junioren-WM zum zweiten Mal so etwas erleben dürfen. Das sind Kleinigkeiten, die dir bewusst machen, was ein solcher Anlass bedeutet. Du musst schauen, dass du die positive Energie mitnehmen kannst, eine Heim-WM darf nicht jeder Athlet erleben.

Nach dem Kombinationssieg verbrachten Sie zwei Tage zu Hause. War das der Schlüssel zum Erfolg im Slalom?

Ich hätte dem Trubel auch hier entfliehen können. Aber so war ich wirklich weg von allem, in St. Moritz ging es nur ums Skifahren. Dieser Tapetenwechsel war wichtig, zu Hause alles in eine Ecke stellen, etwas anderes tun.

Es dürfte künftig schwierig sein, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Haben Sie davor Respekt?

Es gehört halt dazu, das ist mir natürlich bewusst. Viele Sponsoren machen etwas für dich, dann ist es schön, wenn etwas zurückkommt. Oder nehmen wir die Kinder, ich bin ein Vorbild für sie – es ist cool, können sie mich treffen. Ich weiss, wie das ist. Als ich klein war, war ich ein Fan von Andrea Dettling, die bei uns in der Region wohnte.

Ihre Familie ist Ihnen wichtig. Wie war es, den Erfolg mit dem Bruder und den Eltern zu feiern?

Die Umarmungen im Ziel waren sehr speziell. Nach dem Sieg in der Kombination sind meine Leute schier ausgetickt. Nach dem Slalom war ich sehr emotional, weil mir bewusst wurde, dass ich es geschafft hatte, alles vo­rüber war. Mein zweiter Bruder, Steve, wohnt in Hongkong, er hat mir oft geschrieben, mitgefiebert. Er wäre gerne hier gewesen.

Ihr Vater wirkte zuweilen sehr angespannt. Sind Sie sich bewusst, was Sie ihm antun?

Wenn wir darüber reden, wird mir das bewusst. Schon nur vor dem Saisonauftakt in Levi ist er jeweils sehr nervös. Die Mutter von Denise Feierabend nimmt Beruhigungstabletten, sie riet ihm, das auch zu versuchen (lacht).

Welche Medaille bedeutet Ihnen eigentlich mehr?

Ich kann es nicht sagen. Die Kombination gewann ich, obwohl ich in diesem Winter nie auf einem Podest gestanden war, das war überraschend. Im Slalom war ich abgesehen von einem Rennen immer in den Top 3. Nicht nur die Leute erwarteten eine Medaille, auch ich erwartete sie.

Hat der Sieg in der Kombination Ihnen Ruhe gegeben?

Ich war vor dem Slalom lockerer. So hatte ich die Gewissheit, dass ich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen würde.

Viele Spitzenathleten sind in einem Privatteam unterwegs. Wäre das ein Weg für Sie, die Lücke zu Mikaela Shiffrin zu schliessen?

Solange ich ein so gutes Team habe, ist das kein Thema. Dafür bin ich extrem dankbar, und es bringt mir sehr viel.

Sie haben sich konstant gesteigert. Sehen Sie Grenzen?

Ich sehe noch keine Grenze. Du kannst dich immer weiterent­wickeln. Nehmen wir den zweiten Lauf von Shiffrin, wie perfekt sie den runtergebracht hat, während ich mit Druck kämpfte und nicht gut fuhr. Es gibt noch einiges zu tun, damit ich einen solchen Lauf runterhauen kann.

Sie fahren fast immer auf das Podest, Shiffrin ist meist noch schneller. Ist das ernüchternd?

Bisher war das kein Problem, weil ich immer Passagen hatte, mit denen ich nicht zufrieden war. Aber wenn ich einmal zwei perfekte Läufe haben sollte und immer noch hinter ihr läge, dann wäre das schon ernüchternd. Mikaela hat nun die letzten vier Grossanlässe gewonnen. Das ist schon bitter für alle anderen Slalomfahrerinnen.

Welches Verhältnis haben Sie zu ihr?

Wir haben praktisch keinen Austausch. Wir müssen nicht beste Freundinnen sein. Sie soll ihr Ding machen. Aber ich meine das nicht negativ.

Was ist nach diesem Höhepunkt Ihr nächstes Ziel?

Ein Sieg im Slalom. Weiter habe ich noch nicht überlegt. Es gibt derzeit so viel, das ich jetzt ab­haken kann auf meiner Liste.

Sie sagten, Sie würden sich hinterfragen, viel überlegen und haben deshalb angefangen, Sachen zu notieren. Was haben Sie sich vor dem Slalom notiert?

Wir haben ein Leistungsziel, das ich mir jeweils für den nächsten Tag setze. Da steht die Rangierung, optimal und minimal. Dann schreibe ich auch technische Sachen auf, was ich machen muss, um meine Ziele zu erreichen.

Was war Ihr Minimalziel?

Der 6. Rang.

