Zweimal Zweikampf

Gewiss, eine WM lebt auch von Überraschungen. Wohl kaum jemand hätte gestern Roland Leitinger auf der Rechnung gehabt, doch der Österreicher nutzte die Gunst der Stunde. In den technischen Disziplinen allerdings haben es Aussenseiter für gewöhnlich eher schwer, einen Coup zu landen.

Denn anders als in einem Speedrennen lässt sich hier nach einem verpatzten ersten Lauf im zweiten Durchgang Boden gutmachen. Läuft es einigermassen normal ab, dürften sich deshalb im heutigen Slalom Wendy Holdener und Mikaela Shiffrin um den Sieg duellieren.

Interessant wird sein, ob Holdener die Spannung nach ihrem Triumph in der Kombination nochmals aufbauen kann. Anders als Shiffrin verzichtete sie auf den Riesenslalom, trainierte dafür zwei Tage in Lenzerheide. Die Schwyzerin wird ihren zweiten Auftritt in St. Moritz in der Rolle der Jägerin in Angriff nehmen. Holdener fuhr in diesem Winter äusserst konstant durch den Stangenwald, stand in sechs von sieben Rennen auf dem Podest.

Selbiges lässt sich über Shiffrin schreiben, welche fünf Slaloms für sich entscheiden konnte, abgesehen von Flachau (zeitgleich mit Holdener Dritte) jeweils vor der Schweizerin stand. «Ich freue mich sehr», hielt die 21-jähri­ge Amerikanerin nach ihrem 2. Platz im Riesenslalom hinsichtlich des heutigen Auftritts fest. «Ich fühle mich definitiv vorbereitet, nun muss ich es einfach laufen lassen.»

Sollte Shiffrin reüssieren, wäre es für sie der dritte WM-Titel de suite in ihrer Spezialdisziplin. Für Holdener käme ein Medaillengewinn dagegen einer Premiere gleich; 2011 und 2015 schied sie jeweils im ersten Lauf aus, vor vier Jahren wurde die 23-Jährige Elfte.

Gespannt sein darf man freilich auch auf den Auftritt von Michelle Gisin. Die Obwaldnerin ist in St. Moritz zu Hochform aufgelaufen; sie wurde nach ihrem ­Silbermedaillengewinn in der Kombination starke Achte in der Abfahrt. Und: Im Slalom gehört Gisin zu den besten zehn Fahrerinnen.

Hirschers wunder Punkt

Ebenso auf einen Zweikampf läuft der sonntägliche Slalom der Männer hinaus. In der Favoritenrolle befindet sich Henrik Kristoffersen, der in diesem Winter fünf Rennen für sich entschied. Zum Auftakt im finnischen Levi trat der Norweger nicht an, weil er sich mit dem Verband verkracht hatte, da dieser ihm keinen individuellen Kopfsponsor gewähren will. Das nutzte Marcel Hirscher prompt aus.

Der Österreicher stand in diesem Winter nur einmal nicht auf einem Slalompodest – in Zagreb, wo er auf Rang 6 fuhr. Aber: Der Weltmeister von 2013 vermochte nur zu ­reüssieren, wenn Kristoffersen entweder nicht dabei war oder ausschied. Dass der Norweger nach seinem 4. Rang im Riesenslalom am Sonntag hoch motiviert an den Start gehen wird, ­versteht sich von selbst.

Und Hirscher? «Ich bin gespannt, wie viele Kräfte ich noch haben werde», meinte er nach seinem gestrigen Triumph. «Dieser Sieg nimmt sehr viel Druck für den Slalom weg, ich habe mein Ziel erreicht, freue mich nun einfach riesig auf dieses Rennen.»

Die Gastgeber befinden sich derweil zum Abschluss der WM in Lauerstellung. Daniel Yule, der konstanteste Schweizer Techniker, wurde im Januar in Zagreb Vierter, und Luca Aerni bewies bei seinem Titelgewinn in der Kombination, dass er – wenn alles aufgeht – zu den schnellsten Slalomfahrern zählt. Gleichwohl käme ein Triumph für das Swiss-Ski-Ensemble einer Überraschung gleich. Doch: Vor zwei Jahren siegte mit Jean-Baptiste Grange ebenfalls ein Aussenseiter.

Er war zwar 2011 bereits Weltmeister geworden, doch zwischen den beiden Erfolgen kämpfte der Franzose mit gesundheitlichen Problemen, schaffte es nie auf ein Weltcuppodest. In Beaver Creek kamen Grange die Bedingungen entgegen; im zweiten Durchgang begann es heftig zu schneien, die Sicht wurde zunehmend schlecht, die Piste unruhig – was den Favoriten, unter anderen Hirscher, zum Verhängnis wurde. Am Sonntag indes soll eitel Sonnenschein herrschen, auf den Faktor Wetter können die Aussenseiter nicht zählen. (Berner Zeitung)