105 Tage auf See: 23-jähriger Schweizer segelt auf Platz 12

Nach 105 Tagen, 20 Stunden, 10 Minuten und 32 Sekunden hat es der Schweizer Alan Roura geschafft: Er überquerte die Ziellinie in Les Sables d'Olonne, Frankreich. Damit belegt er den 12. Platz der Vendée Globe, zwei Tage nach dem elftplatzierten Franzosen Fabrice Amedeo.

????Ligne franchie !! Alan 12ème du #VG2016 !!! 105j 20h 02min 32s !!! pic.twitter.com/Bpy5Wt5zuE — Alan Roura (@AlanRoura) 20. Februar 2017

Der 23-jährige Roura ist der jüngste Teilnehmer in der Geschichte der Vendée Globe, die 1989 zum ersten Mal stattfand und als härteste Einhandregatta der Welt gilt. Der Genfer reiste mit durchschnittlich 11,16 Knoten und legte eine Strecke von 45'000 Kilometern zurück. Dabei segelte er ohne fremde Navigationshilfe und überquerte den Atlantik, den Indischen und den Pazifischen Ozean.

«Ich bin mehr als zufrieden mit dieser Position», sagt Roura. «Mit meinem mittlerweile 17 Jahre alten Boot hätte ich realistisch gesehen keine bessere Platzierung erwarten können.» Bundesrat Alain Berset gratulierte Roura per Twitter zu seinem Erfolg.

Roura war der einzige Schweizer in dieser Regatta. Er tritt die Nachfolge von Dominique Wavre an, der das Rennen dreimal vollendete – 2001 innert 105 Tagen, was ihm den fünften Platz bescherte.

????Bravo @AlanRoura! Le skipper Suisse de 23 ans devient le plus jeune skipper de l'histoire du Vendée Globe et remporte la 12e place! #VG2016 pic.twitter.com/xZ1IZUq61m — Vendée Globe (@VendeeGlobe) 20. Februar 2017

(kat)