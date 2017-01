10 dringliche Fragen zur Tennis-Saison

Gewinnt Roger Federer seinen 18. Grand-Slam-Titel?



Selten hat ein Comeback die Tennisgemeinschaft mehr bewegt. Um Roger Federers erstes Training in Perth zu sehen, kamen über sechstausend Leute ins Stadion. Nach einer sechsmonatigen Pause gibt es logischerweise ­mehrere offene Fragen: Hält das operierte Knie wirklich? Wie reagiert der Körper auf die hohe Belastung? Kann Federer gleich schnell rennen und gleich hart schlagen wie zuvor? Nur um die Motivation müssen sich seine Anhänger keine Sorgen machen. Der Baselbieter nahm eine Auszeit, weil er seine Karriere noch mindestens zwei Jahre weiterführen will.

Der 35-Jährige traut sich selber noch einen Major-Titel zu. Und in der Tat wäre es unklug, Federer abzuschreiben. Immerhin hätte er 2016, obwohl nicht in Bestverfassung, um ein Haar den Wimbledon-Final erreicht. Allerdings spricht die Statistik gegen ihn. Sein letzter Triumph liegt bereits viereinhalb Jahre zurück, und in der Profiära hat auf höchster Stufe nur einer in noch fort­geschrittenerem Alter reüssiert: Ken Rosewall 1972 als 37-Jähriger am Australian Open. Die besten Aussichten hat Roger Federer in Wimbledon, auch New York käme als Bühne für einen Coup infrage. Das Turnier in Melbourne kommt hingegen noch zu früh, und in Paris zählt er nicht mehr zum Favoritenkreis.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Komplettiert Stan Wawrinka den Karriere-Grand-Slam?



Stan Wawrinka ist grundsätzlich alles zuzutrauen, deshalb wäre es schon fast fahrlässig, gegen einen weiteren Grand-Slam-Triumph des Romands zu wetten. Auf Rasen sind Wawrinkas Chancen allerdings am geringsten. Aufgrund des flachen und schnellen Ball­absprungs bleibt ihm in Wimbledon etwas weniger Zeit, seine knallharten Grundschläge anzubringen. Zudem wirkt sich auf Gras seine Returnschwäche am meisten aus. Erschwerend hinzu kommt, dass mit Roger Federer, Andy Murray und Milos Raonic drei Topspieler auf Rasen ihr bestes Tennis zu spielen pflegen. Ein weiterer Major-Titel? Warum nicht? Aber kaum in Wimbledon.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Bleibt Andy Murray das ganze Jahr die Nummer 1?



Ob Andy Murray sich langfristig auf dem Thron behaupten kann, hängt erst in zweiter Linie von ihm selber ab. Denn wenn sich Novak Djokovic mental und körperlich in Topverfassung befindet, ist er mindestens ein Quäntchen stärker als der Schotte. Die grosse Frage ist, ob Djokovic seine emotionale Leere nach der Erfüllung eines Lebensziels (Sieg an allen Grand-Slam-Turnieren) überwunden hat und nun wieder vermehrt auf Coach Marian Vajda statt auf den spirituellen Berater Pepe Imaz hört. Boris Becker, der nicht mehr zum Team gehört, traut dem Serben nicht nur den Turnaround, sondern die Ver­besserung von Roger Federers Rekord (17 Grand-Slam-Titel) zu. Murray wird voraussichtlich seinen Biss bewahren; dass ihm ausser Djokovic jemand die Leaderposition streitig macht, ist unwahrscheinlich. Rafael Nadal und Federer dürften physisch nicht in der Lage sein, das ganze Jahr lang auf Topniveau zu agieren. Und allen anderen fehlt entweder die Klasse oder die mentale Stärke, den meisten sogar beides.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent

Triumphiert Rafael Nadal zum zehnten Mal am French Open?



Coach und Onkel Toni Nadal hat vorausgesagt, man werde 2017 wieder den allerbesten Rafael sehen. Trotzdem: Der Mallorquiner wird aufgrund seines geschundenen Körpers kaum in der Lage sein, Woche für Woche mit Djokovic und Murray zu konkurrieren. Aber mit seiner Spielanlage ist er wie gemacht für Best-of-5-Matchs auf Sand; in Paris muss daher stets Aussergewöhnliches passieren, damit Nadal verliert. Djokovic ist ihm auf der «terre battue» mittlerweile ebenbürtig, ansonsten kann der beste Sandplatzspieler der Geschichte, sofern er fit ist, eigentlich nur von Wawrinka in Topform gefährdet werden.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Gibt es bei den Männern einen neuen Grand-Slam-Champion?



Sollte Djokovic seine kleine Krise überstanden haben, ist er für mindestens zwei Major-Titel gut. Da bleibt nicht mehr allzu viel ­übrig. Und die besten Aussichten haben die sechs weiteren aktiven Grand-Slam-Gewinner: Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer, Juan Martin Del Potro sowie Marin Cilic. Am ehesten für den Durchbruch infrage kommen Aufschlaggigant Milos Raonic und, sollte er fähig sein, sich über längere Zeit aufs Tennisspielen zu konzentrieren, «Bad Boy» Nick Kyrgios.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Bricht Serena Williams den Rekord von Margaret Smith Court?



Serena Williams in Topform ist nach wie vor eine Klasse für sich. Sollte die US-Amerikanerin also gesund sein und ihre Tenniskarriere zuoberst auf die Prioritätenliste setzen, ist ihr alles zuzu­trauen – sogar, dass sie drei Major-Titel holt und so an der Aus­tralierin Margaret Smith Court (24 Grand-Slam-Titel im Einzel) vorbeizieht. Eine Selbstverständlichkeit ist es allerdings keineswegs, dass beide Bedingungen erfüllt sind. Aufgrund ihres Alters (35-jährig) und ihres Körperbaus ist Williams anfällig geworden. Zudem verlobte sie sich letzte Woche; und wer in einer jungen Beziehung steckt, kann das Ziel aus den Augen verlieren. Die stärksten Konkurrentinnen dürften Weltnummer 1 Angelique Kerber und Garbine Muguruza sein.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 25 Prozent

Gehört Maria Scharapowa nach ihrer Dopingsperre noch zur Weltspitze?



Am 26. April kann Maria Scharapowa nach ihrer Dopingsperre wieder offizielle Wettkämpfe bestreiten. Sie wird kaum überall mit offenen Armen empfangen werden. Einerseits äusserten sich etliche Berufskolleginnen nach Bekanntwerden der positiven Probe negativ, andererseits sind russische Sportler aufgrund des nachgewiesenen Staats­dopings ausserhalb der Heimat nicht besonders populär. Fünfzehn Monate Zwangspause sind kein Pappenstiel, und doch wird die dannzumal 30-Jährige höchstwahrscheinlich wieder zu den Besten gehören. Denn sie war anders als nach Verletzungen nicht gezwungen, das Training zu dosieren. Zudem sind ihre grössten Qualitäten die Kampfkraft und die mentale Stärke. Letztere wird es ihr ermöglichen, mit den Anfeindungen fertig zu werden.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent

Gibt es bei den Frauen eine neue Grand-Slam-Siegerin?



In sechs der sieben letzten Saisons gelang jeweils mindestens einer Spielerin auf der ganz grossen Bühne der Durchbruch. Warum sollte es diesmal anders sein, zumal die langjährige Dominatorin Serena Williams nicht jünger wird? Weil Petra Kvitova von einem Einbrecher schwer verletzt worden ist und Viktoria Asarenka ein Kind geboren hat, ist die Konkurrenz in nächster Zeit kleiner als auch schon. Mit Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Dominika Cibulkova und Karolina Pliskova stehen die Nummern 3 bis 6 der Welt noch ohne Major-Pokal da. Doch auch Madison Keys und Joanna Konta ist ein Coup zuzutrauen. Und optimistische Schweizer Fans träumen von einem Triumph Timea Bacsinsz­kys oder Belinda Bencincs.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 65 Prozent

Steht Ende Saison eine Schweizerin in den Top 10?



Timea Bacsinszky und Belinda Bencic haben dem elitären Zirkel schon angehört. Bei Bacsinszky geht es zuerst darum, ihre Position (WTA 15) zu halten. Einfach wird das nicht, denn die Waadtländerin, die für den ersten Match der Saison wegen einer Bauchmuskelverletzung Forfait geben musste, befindet seit einem halben Jahr in einer Negativspirale. In ihren letzten sieben Turnieren hat sie nie mehr als ein Spiel gewonnen. Bencic (WTA 43) hat ein Seuchenjahr hinter sich. Zahlreiche Ver­letzungen warfen sie zurück, nicht weniger als fünf Partien gab sie auf, zwölf Erstrundenniederlagen nagten am Selbstvertrauen. Jetzt ist die 19-Jährige gesund – sie wirkt motiviert, und vielleicht geben ihr die Auftritte an der Seite Roger Federers in Perth einen Schub. Wenn sie die Unbeschwertheit aus der Saison 2015 wiedererlangt, stellt sie für jede Gegnerin eine Gefahr dar.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Erweitert Martina Hingis ihre Sammlung an Grand-Slam-Titeln?



22-mal hat Martina Hingis an Grand-Slam-Turnieren einen Pokal entgegengenommen (5 Einzel, 12 Doppel, 5 Mixed), und die 36-Jährige steckt nach wie vor voller Tatendrang. Durch die Trennung von der Inderin Sania Mirza ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Titel dazukommen, etwas gesunken. Doch auch mit Coco Vandeweghe gehört Hingis zum erweiterten Favoritenkreis. Und an der Seite von Altmeister Leander Paes bekommt sie auch im Mixed noch einige Chancen.

Ja-Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent (Berner Zeitung)