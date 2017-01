Am Scheideweg

«Ich muss mich nicht verstecken», betonte Belinda Bencic nach ihrer 4:6, 3:6-Niederlage in der ersten Runde in Melbourne gegen die sechsfache Australian-Open-Siegerin und Weltnummer 2 Serena Williams. Das muss sie tatsächlich nicht – vor allem, weil sie am Ende nochmals ihren Kampfgeist auspackte und aus einem 0:5 noch ein 3:5 machte. Für eine Wende war Williams aber zu stark.

Vor allem beim Aufschlag hatte die Amerikanerin Vorteile. «Dieses Spiel hat gezeigt, dass ich Tennis spielen kann», sagte die 19-jährige Ostschweizerin. Am Ende bleibt dennoch eine Erstrundenniederlage mit Folgen. «Ich bin enttäuscht, dass ich bereits aus dem Turnier bin.» Gegen Williams müsse man sein «grösstes Limit» erreichen, um eine Siegchance zu haben, und das sei ihr nicht gelungen. Daneben hat das Aus der Achtelfinalistin des letzten Jahres auch handfeste Folgen.

Ranking «egal»

Bencic wird in der Weltrangliste von Position 59 weitere rund 20 Plätze zurückfallen. «Das Ranking ist mir egal», meinte sie trotzig. Beschäftigen muss sie aber der Fakt, dass sie in den letzten sieben Monaten nur bei einem Turnier (am US Open) die 3. Runde erreicht hat. Und wenn sie bei ihrem nächsten Einsatz, in der ersten Februarwoche in St. Petersburg, ihre Finalqualifikation vom letzten Jahr nicht verteidigen kann, drohen der Fall aus den Top 100 und die Verbannung in die Qualifikation bei den Turnieren des Frühsommers.

Für ein solches Szenario spielt Bencic eigentlich zu gut Tennis, doch sie muss dies auch wieder im Wettkampf zeigen. Ob dafür Änderungen im sportlichen Umfeld notwendig sind, will Bencic in den nächsten Tagen überlegen. Sie spielt in Melbourne noch Doppel und kehrt dann nach Hause zurück – wo Vater und Coach Ivan wartet. Dieser war erstmals nicht ins Trainingscamp im Dezember in Florida und nach Australien gereist.

Bencic war nur mit einem Physiotherapeuten und einem Sparringspartner unterwegs. Kommt es nun zur Wachablösung? «Wir werden zusammen reden, und dann sehen wir weiter», blieb Bencic vage. «Papi kommt sicher auch mal wieder mit an Turniere.» Als Coach habe er ihr in Australien nicht gefehlt, sie seien ja täglich im Kontakt gestanden. «Wer bei mir in der Box sitzt, ist mir nicht so wichtig.» Ob sie einen externen Coach hinzuziehen wird, liess sie offen.

(Berner Zeitung)