«Berdych ist ein guter Gradmesser»

Roger Federer schlug am Australian Open den amerikanischen Qualifikanten Noah Rubin (ATP 200) 7:5, 6:3, 7:6 (7:3), obwohl in seinem Spiel noch etliche Schwächen zu erkennen waren, vor allem beim Return und in der Defensive. «Dafür hätte ich vor einigen Wochen mit verbundenen Augen unterschrieben», sagte der Baselbieter zu seiner Drittrundenqualifikation. Auch Coach Severin Lüthi ist zufrieden. Vor Federers Drittrundenpartie gegen Tomas Berdych (TCH) spricht der 41-jährige Berner über ...

... die Folgen der langen Verletzungspause: «So lange hat Roger während seiner Karriere nie pausieren müssen. Da stellt man sich vor dem Comeback schon zwei, drei Fragen mehr als sonst. Es fehlt ihm die Matchpraxis, und die lässt sich durch nichts ersetzen. Du kannst noch so viel trainiert haben, noch so fit sein – Anspannung und Matchfeeling kann man nicht simulieren.»

«Roger freute sich in erster Linie darüber, wieder auf dem Platz zu stehen.»

... den Auftritt am Hopman-Cup:«Roger freute sich in erster Linie darüber, wieder auf dem Platz zu stehen, einen Wettkampf zu bestreiten. Und er hatte Spass, etwas Neues zu erleben, war er doch am Event in Perth lange nicht mehr dabei gewesen. Die Begeisterung der Zuschauer genoss er sicher auch. Man gewöhnt sich an die Aufmerksamkeit, wenn man wie er so viele Jahre im Mittelpunkt gestanden ist.»

... die Bedeutung der Resultate in Melbourne: «Selbst wenn Roger in der Startrunde verloren hätte, wäre die Welt nicht untergegangen. Wichtig war, wie gut und hart er zuletzt trainieren konnte – die Vorbereitung war ein Erfolg. Niederlagen sind immer schmerzhaft, aber aus meiner Sicht kann das Australian Open gar nicht als grosse Enttäuschung enden.»

«Er kann und muss noch besser spielen.»

... die Leistungen in den beiden ersten Runden: «Obwohl auch am Hopman-Cup jeder gewinnen will, gibt es schon einen Unterschied zum Australian Open. An einem Grand-Slam-Turnier geht es um sehr viel, die Anspannung ist automatisch grösser. Insofern ist es toll, hat er die ersten beiden Runden überstanden. Das erste Spiel war nicht einfach, weil Jürgen Melzer Linkshänder ist und kein Rhythmus aufkam. Der erste Ernstkampf nach langer Zeit ist für den Körper jeweils ein Schock, daher ist es sehr positiv, konnte Roger auch gegen Noah Rubin gewinnen. Körperlich geht es ihm gut. Es ist sicher ein Vorteil, hat er noch keinen Abnützungskampf bei grosser Hitze hinter sich. Aber es ist schon klar: Roger kann und muss noch besser spielen.»

... das Duell mit Tomas Berdych: «Roger dürfte helfen, dass er Berdych gut kennt, schon oft gegen ihn angetreten ist. Er weiss, dass er nun gezwungen ist, sein bestes Tennis zu zeigen. Die Grossen werden von Match zu Match stärker. Und ich gehe davon aus, dass sich Roger steigern kann. Wie weit er schon ist, wird man sehen. Berdych ist auf jeden Fall ein ­guter Gradmesser.»

... Federers Probleme mit den schnellen Spielbedingungen: «Ich habe nicht das Gefühl, die Courts spielten sich schneller als in anderen Jahren, aber die Bälle sind deutlich schneller. Daran musst du dich gewöhnen, das ist für alle nicht einfach. Aufgrund der Bedingungen ist es schwierig, sich aus der Defensive zu befreien. Deshalb geht es darum, offensiv zu agieren und möglichst vor dem Gegner die Initiative zu ergreifen.»

«Roger hat bezüglich Selbstvertrauen nicht bei null, sondern schon auf hohem Niveau begonnen.»

... Federers Selbstvertrauen nach der Pause: «Nichts kann Matches und Siege ersetzen. Aber aufgrund seiner Erfahrung und seiner Erfolge ist klar, dass Roger bezüglich Selbstvertrauen nicht bei null, sondern schon auf hohem Niveau begonnen hat.»

... das Thema Druck: «Die Erwartungen von aussen sind hoch, das werden sie bei Roger bis zu dessen Karriereende immer sein. Aber er hat mit dem Druck nie Probleme gehabt. Champions haben grosse Erwartungen an sich selber, das ist auch bei ihm so. Wobei: Seine Erwartungen beziehen sich weniger auf das Resultat, sondern auf sein Spiel. Er will das Gefühl haben, alle schlagen zu können.» (Berner Zeitung)