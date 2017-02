Bouchard löst Wettschuld ein und trifft Fan

Die Tennisspielerin Eugenie Bouchard löst ihre Wettschulden von der Superbowl ein und trifft den Fan, gegen den sie via den Twitter-Dienst eine Wette verloren hat. Die 22-jährige Kanadierin verbrachte einen Abend mit ihrem «Twitter-Date» John Goehrke und sass beim NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks in der ersten Reihe neben ihm.

Bouchard hatte vor anderthalb Wochen während der Superbowl (Playoff-Final NFL) angesichts der Führung der Atlanta Falcons mit vier Touchdowns getwittert, dass sie gewusst habe, dass die Falcons gegen die New England Patriots um Superstar Tom Brady gewinnen werden.

«Wette niemals gegen Tom Brady»

Daraufhin fragte Goehrke, ob sie zusammen ausgehen würden, wenn die Patriots noch gewinnen. Bouchard willigte ein – und zeigte sich wenig später überrascht von der erfolgreichen Aufholjagd der Patriots: «Lektion gelernt. Wette niemals gegen Tom Brady.»

Die Weltranglisten-44. hielt nun Wort und zeigte sich unter anderem in einem Video mit Goehrke in einem Auto auf dem Weg zum Basketballspiel.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John ???? On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd