Nach 178 Tagen Wettkampfpause ist die viel beachtete Rückkehr von Roger Federer geglückt. Zum Start des Hopman-Cups an der australischen Westküste in Perth schlug der Baselbieter den Briten Dan Evans weitgehend problemlos 6:3, 6:4. Die 13 600 Zuschauer in der ausverkauften Arena zeigten sich begeistert ob dem Comeback der langjährigen Weltnummer 1. Federer meinte, der Tag sei für ihn «sehr emotional ge­wesen». Der 35-Jährige schlug gegen die Nummer 66 des ATP-Rankings 24 Winner, suchte oft den Weg ans Netz.

Weil danach auch Belinda Bencic ihr Einzel gegen Heather Watson gewann (7:5, 3:6, 6:2) und die Schweizer Paarung das Mixed souverän für sich entschied, resultierte im ersten Gruppenspiel an der inoffiziellen Mixed-WM ein 3:0-Erfolg über Grossbritannien. Bencic meinte, sie sei während ihrer Partie nervös geworden, als sie Federer auf der Tribüne gesehen habe. «Ich hoffte, dass ich keine Fehler mehr machen würde», erzählte sie lachend. Am Mittwoch treffen Federer/Bencic auf Deutschland (mit Alexander Zverev und Andrea Petkovic).

Roger Federer, Sie sind nach einem halben Jahr Pause mit einem klaren Zweisatzsieg auf die Tour zurückgekehrt. War es ein perfektes Comeback?

Roger Federer: «Das Debüt ist geglückt, ein erster Schritt ist getan. Das Resultat war zweitrangig. Wichtig ist, dass ich wieder weiss, wie sich ein Match anfühlt – und es hat sich gut angefühlt. Aber es war eigentlich nur eine Exhibition, in der es darum ging, unverletzt zu bleiben und hinsichtlich des Australian Open Selbstvertrauen zu gewinnen.

Ihre Gefühle vor der Partie dürften speziell gewesen sein.

Die letzten Monate waren aussergewöhnlich gewesen. Und als ich mich aufs Spiel vorbereitete, lief alles etwas anders ab als üblich. Während des Tapens der Füsse, während des Schuhebindens, da verspürte ich ein Kribbeln. Auch in meinem Team herrschte eine sonderbare Atmosphäre, weil es das erste Spiel seit langer Zeit war.

Sie wirkten von Beginn weg angriffig, punkteten einige Male spektakulär, vor allem mit der Vorhand . . .

. . . ich brauche eine starke Vorhand, wenn ich überhaupt wieder etwas erreichen will. Zudem muss ich explosiv in den Beinen und stark im Kopf sein. Vieles ist Kopfsache, wenn man gegen die Besten der Welt auf den grossen Plätzen spielt. Da braucht es diese speziellen Schläge. Ich bin froh, dass mir früh in der Partie einige geglückt sind. Das gab mir Selbstvertrauen.

Bereiten Ihnen das Knie und der Rücken keine Sorgen mehr?

Seit drei, vier Wochen denke ich nicht mehr ans Knie. Meine Konzentration liegt auf der Taktik; ich studiere, wie ich spielen will, wie ich servieren muss, und nicht, was ich machen muss, damit ich keine körperlichen Probleme habe.

Sie haben den Hopman-Cup 2001 an der Seite von Martina Hingis gewonnen. Ist der Sieg auch dieses Jahr das Ziel?

Ich habe mir den Sieg nicht zum Ziel gesetzt. Es wäre falsch, sich nach einer solch langen Pause derartige Vorgaben zu machen. Auch Belinda Bencic kommt aus einer Verletzung zurück. Und ich will sie auf keinen Fall unter Druck setzen, den macht sie sich selbst schon. Es wird sehr schwierig, zumal es im Mixed bei diesem Format sehr schnell gehen kann.

Wie nehmen Sie Bencic als Partnerin wahr?

Ich freue mich, mit ihr zu spielen, sie ist supernett. Sie steht dort, wo ich in meiner Karriere vor 15 Jahren stand. Ich hoffe, dass ich sie in dieser Woche unterstützen kann mit dem einen oder anderen Tipp. (Berner Zeitung)