Das Leiden des Andy Murray – Nadal im Final

Für die Weltnummer 1 Andy Murray bleibt der Ertrag im Tennisjahr 2017 bislang gering. Im Halbfinal des Sandplatzturniers in Barcelona scheiterte der Schotte am aufstrebenden Österreicher Dominic Thiem, dem Neunten der Weltrangliste, 2:6, 6:3, 4:6. Im Final bekommt es Thiem mit Rafael Nadal zu tun.

Sieht man vom Turniersieg von Anfang März in Dubai ab, ist Murray immer vor dem Final ausgeschieden. So auch am Australian Open in Melbourne, in dem in den Achtelfinals dem Deutschen Mischa Zverev unterlag. Auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Miami musste Murray wegen eines lädierten Ellbogens verzichten.

Nadal vor zehntem Titelgewinn

Titelverteidiger Nadal setzte sich im Halbfinal gegen den Argentinier Horacio Zeballos 6:3, 6:4 durch. Dem Mallorquiner winkt am Sonntag die Chance, das Turnier in Barcelona zum zehnten Mal zu gewinnen. Gleiches war ihm schon am vergangenen Sonntag mit dem Sieg beim Masters-1000-Event in Monte Carlo gelungen. Es war eine Premiere; zehnmal ein Turnier hatte zuvor in der Open Era noch kein Spieler gewonnen.

Maria Scharapowa im Halbfinal gescheitert

Maria Scharapowa scheiterte bei ihrem Comeback nach verbüsster Dopingsperre in den Halbfinals. Beim Turnier in Stuttgart, das sie dank einer Wildcard bestreiten konnte, unterlag die Russin der Französin Kristina Mladenovic, der Nummer 19 im Ranking, nach zwei Stunden und 38 Minuten 6:3, 5:7, 4:6. (nag/si)