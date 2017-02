Die stärkste Stimme

Natürlich, wenn sich ab Samstag im Rahmen des Fed-Cup-Viertelfinals die Schweiz und Frankreich in Genf gegenüberstehen, sind es die Spielerinnen, die im Fokus stehen. Im Vorfeld jedoch, beim ersten Medientermin, ist es zumindest bei den Gästen der ­Teamcaptain: Yannick Noah. Eine der grossen Figuren in Frankreichs Tennisgeschichte.

Seine Präsenz ist schon beim obligaten Teamfoto spürbar. Er steht im Zentrum. Nicht, weil er das suchen würde. Es ist seine Aura. Er strahlt Ruhe aus und Vertrauen. Daran orientieren sich auch seine Akteurinnen. Kristina Mladenovic (WTA 31), Alizé Cornet (WTA 43) und Pauline Parmentier (WTA 64) sind fraglos alles gute Tennisspielerinnen. Aber keine hat Yannick Noahs Renommee. Mladenovic bestätigt das: «Es ist ein Privileg, mit ihm zu arbeiten, ich respektiere ihn sehr. Er ist ein grosser Champion.»

Es ist aber nicht nur das Fed-Cup-Trio, das sich in diesem einen Moment am 56-Jährigen festhält. Eigentlich ist es ganz Frankreich. Sein Wort hat Gewicht. Noch immer – obwohl er seine Karriere 1996 beendet hat. Noah steht allein auf dem Podest, danach folgt lange niemand in ­Sachen Wahrnehmung. Seine Stimme ist die stärkste.

Erfolgreich

Doch was macht Yannick Noah so besonders, woher rührt sein Status? Ein Punkt ist sicher der sportliche Erfolg. Er ist der letzte Franzose, der bei den Männern einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. 1983 in Paris war das. Lange ists her, und schon mancher potenzielle Nachfolger ist an diesem Druck gescheitert. ­Natürlich ist die Grande Nation auch stolz auf die in der Zwischenzeit erfolgten Major-Erfolge von Mary Pierce, Amélie Mauresmo und Marion Bartoli. Doch an Noahs Standing haben auch diese Triumphe nichts geändert.

Konsequent

Ruhig, aber unverblümt spricht er an, wenn ihm etwas nicht passt. Auch in Genf. Offensichtlich gibt er an der Pressekonferenz zu verstehen, dass er nur bedingt Verständnis für Caroline Garcia und Océane Dodin aufbringt, die wegen ihrer persönlichen Saisonplanung für das Nationalteam abgesagt haben. Nun spielt Frankreich halt nur zu dritt, nachnominiert hat er niemanden. Das ist konsequent und sorgt für Auf­sehen. Wenn er Kritik übt, dis­kutiert die Nation.

Das ist die eine Seite. Eine andere ist harmoniebedürftiger. Als Teamchef gehe es ihm um die Kameradschaft. Man hat beinahe das Gefühl, die gemeinsame Zeit sei ihm wichtiger als der Sieg am Wochenende. Beliebt ist er aber auch schon früher gewesen, als Aktiver, als Showman, stets leidenschaftlich, ein bisschen verrückt auch. Und er war einer, der immer auch noch anderes als den gelben Filzball im Kopf hatte. Die Musik zum Beispiel, seine grosse Leidenschaft.

Engagiert

Auch als Popsänger verfügt Yannick Noah über eine starke Stimme. In den Charts stand er auf Platz eins, 2006 erhielt er für sein Album «Charango» gar eine goldene Schallplatte. Das scheint ihm wichtig. Er könne die Musik viel mehr geniessen als früher das Tennis. Der Mann mit Wurzeln in Kamerun wird aber auch geschätzt, weil er sich für sozial benachteiligte Kinder einsetzt. Und natürlich dafür, dass er immer für den Sport da war und ist – trotz grossem Druck. Aktuell ist er nicht nur zum zweiten Mal Fed-Cup-Coach, sondern auch schon zum dritten Mal Betreuer des Nationalteams der Männer. Mit Erfolg: Als Captain gewann er 1991 den Davis-Cup, 1997 den Fed-Cup.

Diese Errungenschaften brachten dem Vater von fünf ­Kindern in verschiedenen Umfragen mehrmals den Titel des beliebtesten Franzosen ein. Ein klares Zeichen dafür, wie viel Wertschätzung Yannick Noah entgegengebracht wird. Kein Wunder, hat sein Wort noch immer Gewicht und steht er weiterhin allein auf dem Podest. Ein würdiger Nachfolger ist nicht in Sicht. (Berner Zeitung)