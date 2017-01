Erdrutsch in Melbourne

Noch einmal schliesst er die Augen, so wie er dies bei fast jedem Seitenwechsel tut. Noch einmal will sich Novak Djokovic sammeln, will er sich vorbereiten, um das Unglaubliche doch noch abzuwenden. 4:5 zeigt das Score­board im fünften Satz aus seiner Sicht.

Die aufmunternden Rufe nimmt er wahr, aber auch das ­betretene Schweigen, das sich über die Rod Laver Arena gelegt hat. Der sechsfache Melbourne-Champion steht vor dem Out gegen die Weltnummer 117 Denis Istomin – das kann niemand glauben.

Ein letzter Schluck, der Griff zum Handtuch, und dann ist Djokovic bereit für das so wichtige Returngame. Physisch zumindest, mental nicht. Mit zwei weiteren unerzwungenen Fehlern, Nummer 71 und 72, ermöglicht er Istomin zwei Matchbälle, und als dann noch ein Rückhandreturn ins Out segelt, ist eine der grössten Sensationen in der Geschichte des Australian Open Tatsache. Nach 4 Stunden und 48 Minuten.

Djokovic gratuliert seinem Gegner, schreibt ein paar Autogramme und erscheint dann zum Pflichttermin, den nach einer Niederlage jeder Spieler gerne vermeiden würde – der Pressekonferenz.

Der «Main Interview Room» ist brechend voll, als er die Niederlage analysiert. Und vor ­allem seinen Gegner lobt: «Natürlich bin ich mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber ich muss Denis gratulieren. Er war in den Schlüsselmomenten besser. Ich konnte nicht viel machen.»

Zuletzt auf Challenger-Stufe

Vor der Partie sagte Djokovic das, was ein Profi immer sagt: Es werde ein schwieriges Spiel, der Usbeke sei erfahren, da müsse er aufpassen. Ernst genommen hatte diese Aussage niemand. Seit den Siegen im September im Davis-Cup-Playoff gegen Antoine Bellier und Henri Laaksonen hatte Istomin nur noch auf Challenger-Stufe gespielt.

Seinerseits schien der Weltranglistenzweite auf dem Weg der Besserung, seit dem Turniersieg in Doha vor zwei Wochen gegen Andy Murray wurde er wieder den Titelfavoriten zugerechnet.

Vorschusslorbeeren, die er gestern nie rechtfertigte, was aber vorerst ohne Konsequenzen zu bleiben schien: Als Djokovic zwei Bälle zum 0:2-Satzrückstand abwehrte und danach den dritten Durchgang souverän für sich entschied, erwartete man eine Partie, wie es so viele gibt, eine, in der sich der Favorit nach Startschwierigkeiten doch sicher durchsetzt.

Aber der Djokovic der letzten ­Monate ist nicht der, welcher unerbittlich die Schraube anzieht. Eine Gelegenheit dazu hatte er zu Beginn des vierten Satzes, er verpasste aber bei einem Breakball eine einfache Vorhand. «Danach hatte ich kaum mehr eine Chance», befand er.

«Zu passiv, zu defensiv»

Das war aber nur ein Teil der Wahrheit, die vielen unerzwungenen Fehler des Serben erleichterten dem Aussenseiter die Aufgabe gewaltig. Fast ebenso beunruhigend war, wie stoisch er viele davon hinnahm, er, der früher fast jeden Fehler verbal nachbetrachtet hatte.

Das fiel auch seinem Ex-Coach Boris Becker auf, nun im Einsatz für Eurosport Deutschland: «Er war wie abwesend, zu passiv, zu defensiv.» Becker befürchtet weiter reichende Konsequenzen: «Das war ein Erdrutsch. Nun werden viele Spieler an ihre Chance glauben.»

Erst sieben Monate ist es her, dass Djokovic alle Major-Titel in seinem Besitz hatte, die Weltrangliste mit riesigem Abstand anführte und fast unschlagbar wirkte. Nun ist er klar hinter Murray zurückgefallen, geblieben ist ihm nur das French Open, und in der aktuellen Form wäre er auch in Paris chancenlos.

Erklärungsansätze gibt es einige: Die Sättigung nach dem Erreichen des grossen Ziels, private Probleme – es wurde auch von einer Affäre gemunkelt – und Veränderungen im Umfeld durch den ­Zuzug eines spanischen «Gurus». Grundsätzlich wollte er gestern nicht werden: «Jetzt will ich nur heim zu meiner Familie.» Auf dem langen Flug dürften ihm die Fragen nicht ausgehen. (Berner Zeitung)