Federer verpflichtet sich in Basel bis 2019

Dass Roger Federer an den Swiss Indoors teilnimmt, so lange er professionell Tennis spielt – daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Dafür brauchte es zwischenzeitlich nicht mal einen Kontrakt. Aber das sind alte Geschichten. Zuletzt war vertraglich wieder alles geregelt, Ruhe eingekehrt.

Am Dienstag vermeldeten die Veranstalter des teuersten Sportanlasses in der Schweiz per Communiqué sogar, dass man Federer für drei Jahre bis 2019 verpflichten konnte. Das ist ein Coup – nicht die Tatsache an und für sich, sondern die Länge des Engagements.

«Ein Glücksfall», frohlockt Swiss-Indoors-Präsident Roger Brennwald. Federer unmittelbar nach seinem sensationellen Triumph am Australian Open über drei Jahre an das Basler Turnier zu binden, sei ein Privileg.

Längerfristige Planung

Auch der 35-jährige Superstar lässt sich in der Mitteilung freudig zitieren: «Ich kann es kaum erwarten, im Herbst wieder vor meinem Heimpublikum anzutreten. In Basel zu spielen, ist immer ein Highlight des Jahres.» Federer ist Rekordgewinner der Swiss Indoors, hat in der St. Jakobshalle schon sieben Mal triumphiert.

Die lange Vertragszeit darf getrost als Zeichen gedeutet werden, dass aus seiner Sicht durchaus noch weitere Titel dazukommen dürfen und er deswegen seine sportliche Zukunft längerfristig plant. Das hat er zwar nie dementiert, dennoch ist die Bekanntgabe ein starkes Signal, dass der 18-malige Grand-Slam-Sieger dem Tennis wohl noch eine schöne Zeit erhalten bleibt.

Die Verhandlungen mit Federers Manager Tony Godsick verliefen entspannt, wie Brennwald der sagt. Dass man sich binden, den 2016 ausgelaufenen Vertrag verlängern wollte, sei sowieso immer klar gewesen, einzig über die Dauer habe gesprochen werden müssen. Die Grundsatzfrage lautete: ein Jahr oder mehr? Die klare Antwort sei für Brennwald und die Swiss Indoors einfach eine gute Nachricht, die mehrjährige Verpflichtung Federers ein super Zeichen für das Turnier.

Von sportlicher und wirtschaftlicher Bedeutung

Wie tief der Turnierdirektor dafür in die Taschen greifen muss, verrät er nicht. Schön sei jetzt aus seiner Sicht, dass man einen Grundstein für die Zukunft gelegt habe, die eine gewisse Sicherheit gewährleiste. Es werden Energien freigesetzt, um sich um andere wichtige Dinge zu kümmern. Konkret bedeutet dies die Suche eines Hauptsponsors sowie den Umgang mit der Renovation der Halle.

Auch wenn der 70-Jährige zu Recht sagen darf, dass sich die Swiss Indoors punkto Reputation niemandem mehr beweisen müssten – der Name Federer wird sicherlich nicht schaden. Das wird auch Brennwald so sehen, wenn er sagt: «Für Basel tönt diese Nachricht vielleicht selbstverständlich, aber niemand auf der ATP-Tour kann derzeit Ähnliches vermelden.» (Basler Zeitung)