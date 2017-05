Operation am Handgelenk – Bencic fällt mehrere Monate aus

Belinda Bencic fällt mehrere Monate aus. Die 20-jährige Ostschweizerin musste sich letzte Woche am linken Handgelenk operieren lassen. Dies gab sie selbst auf Twitter bekannt.

In den letzten Monaten musste die einstige Top-Ten-Spielerin Bencic immer wieder verletzungsbedingt sportliche Rückschläge hinnehmen und fiel in der Weltrangliste weit zurück.

Hi guys, unfortunately I had to have surgery on my left wrist last week so I will be out of action for a few months.:pensive: (Part 1) pic.twitter.com/oJYJn3CqES