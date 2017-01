«Passwort Bongo» – Federer verschenkt Tickets

Er hat Spass am Hopman-Cup, der Roger Federer. Dies untermauerte der Schweizer mit seinen letzten Tweets. Der 35-Jährige twitterte, er habe vier Tickets für seinen heutigen Match gegen Richard Gasquet (10.30 Uhr, Bernerzeitung.ch/Newsnet berichtet live) zu verschenken. Interessenten müssten nur die Kreuzung der Strassen King und Murray in Perth überqueren und das Passwort «Bongo» rufen.

I've got 2 pairs of tix to my match today. First fans to get to cross st of King & Murray & say password "bongo" to my mates gets them. Go! — Roger Federer (@rogerfederer) January 6, 2017

Seit seinem bereits legendären Auftritt bei der Bongo-Cam macht der Maestro gerne Scherze darüber. Während Bencics Einmarsch vor der Partie gegen Andrea Petkovic twitterte er: «Es scheint, als wäre Bencic auch vom Bongo-Fieber befallen.»

Apparently @BelindaBencic caught the bongo fever too pic.twitter.com/hEIWc2FVcs — Roger Federer (@rogerfederer) January 4, 2017

Zuvor verbreitete der Schweizer das viral gegangene Bongo-Video und schrieb dazu: «Immerhin habe ich eine Backup-Karriere als Bongo-Spieler.» Man weiss ja nie, ob das mit dem Comeback so gut hinhaut...

Weniger Spass daran hatte übrigens Federer Senior. Wie der Tennis-Star im Interview nach dem Mixed-Doppel mit Bencic verriet, habe ihm sein Vater eine E-Mail geschickt, in dem er ihn aufforderte, sofort aufhören herumzualbern. Das sei nicht witzig.

At least I have a backup career as a bongo player ???????? pic.twitter.com/C8xl0pW9Pu — Roger Federer (@rogerfederer) January 4, 2017

Doch zurück zu den Eintrittskarten: Es dauerte gerade mal neun Minuten, und schon waren sie alle weg.

Tickets already claimed! My mates still have a few signed ???????? flags for any stragglers — Roger Federer (@rogerfederer) January 6, 2017

All gone. Thanks to everybody that came! — Roger Federer (@rogerfederer) 6. Januar 2017

(fas)