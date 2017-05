Scharapowa und die WTA reagieren auf Wildcard-Entscheid

Im Video äussert sich Bernard Giudicelli, der Präsident der Fédération Française de Tennis, zu seinem Entscheid, Maria Scharapowa nicht an die diesjährigen French Open einzuladen. Aufgrund der Anzahl WTA-Punkte hätte die Russin eine Wildcard benötigt, um bei Roland Garros teilnehmen zu können.

Er habe ihr eine ganz einfache Erklärung dafür gegeben. «Niemand kann dir deine beiden French-Open-Titel wegnehmen», so Giudicelli, «aber heute kann ich dir die Wildcard nicht geben.» Es könne eine Wildcard für die Rückkehr nach Verletzungen geben, aber keine für die Rückkehr nach Doping, so die Organisatoren des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Die WTA hat sich umgehend eingeschaltet. «Ich bin nicht einverstanden, mit der Grundlage, auf welcher der französische Verband seine Entscheidung getroffen hat», wird WTA-Präsident Steve Simon auf Twitter zitiert. Sie habe ihre Strafe abgesessen und hätte eine Wildcard bekommen sollen.

#WTA CEO Steve Simon's statement in response to the FFT's wildcard announcements for Roland Garros--> https://t.co/BsI0hVZf0H pic.twitter.com/rb7gFt1eNt