Severin Lüthi steuert Punkt bei

Die Gegnerschaft aus dem Waadtländer Tennisclub Bonmont räumte ein, allein die Präsenz Severin Lüthis habe Eindruck gemacht. Der 41-Jährige verstärkte am Samstag die Jungsenioren-Equipe des TC Thun (Altersklasse 35+) in der Interclub-Meisterschaft. Im zweiten NLB-Gruppenspiel resultierte zwar eine 4:5-Niederlage, Lüthi jedoch gewann sein Einzel gegen einen besser eingestuften Konkurrenten souverän. Wobei die Klassierung im Falle des Trainers von Roger Federer kaum etwas aussagt, bestreitet der Berner doch seit Jahren kaum mehr Ernstkämpfe.

Lüthi meinte nach seinem Sieg, die Partie habe ihm Spass bereitet. Und er ergänzte schmunzelnd, nach langen Ballwechseln sei er ziemlich ins Schwitzen geraten. Ob er auch in vier Tagen im abschliessenden Vorrundenspiel in Zürich zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Der Schweizer Davis-Cup-Captain war übrigens nicht der einzige prominente Akteur, welcher am Wochenende im Interclub agierte: Ausgerechnet bei Thuns Widersacher Bonmont war George Bastl Teamleader, die einstige Weltnummer 71 gewann Einzel und Doppel pro­blemlos.

Und in der NLC der Männer reüssierte Michel Kratochvil (ex ATP 35) ebenfalls zweimal. Mit seinem Academy-Team besiegte der 38-jährige Ostermundiger im Berner Derby Herzogenbuchsee 5:4. (phr)