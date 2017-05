Top-10-Spieler im Chaletdorf

Die Veranstalter kleiner Profitennisturniere haben im globalen Verdrängungskampf einen schweren Stand, wenn es darum geht, Stars oder zumindest potenzielle Aushängeschilder anzulocken. «Der Einfluss der Grand-Slam- und der Masters-1000-Turniere nimmt kontinuierlich zu. Die meisten Spieler rennen den Weltranglistenpunkten hinterher», sagt Julien Finkbeiner. Als Vizeturnierdirektor des J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad ist Finkbeiner ein Vertreter eines kleinen Events; das Swiss Open verfügt zwar über eine lange Tradition, es figuriert in der Hierarchie der ATP-Tour aber auf unterster Stufe.

Im Saanenland erhält der Gewinner 250 Zähler gutgeschrieben, am in der gleichen Woche (24. bis 30. Juli) stattfindenden Turnier in Hamburg das Doppelte. Zum Vergleich: Auf Grand-Slam-Ebene kriegt ein Viertelfinalist 360 Punkte. Gstaad hat viele Vorzüge wie die kurzen Wege, die luxuriösen Hotels und das atemberaubende Panorama, doch das Swiss Open hat eben auch einen erheblichen Wettbewerbsnachteil: den Termin. Die Veranstaltung findet zwischen den Championships von Wimbledon und den grossen Hartplatzturnieren in Nordamerika statt.

Ohne Federer und Wawrinka

Das Problem hat sich noch akzentuiert, weil die Rasensaison verlängert worden ist; zwischen dem Wimbledon-Final und dem Rogers-Cup in Toronto (Masters 1000) haben nur noch drei statt wie früher vier Turnierwochen Platz. Aufgrund dieser Konstellation ist es im Normalfall unmöglich, Akteure wie Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Konsorten zu verpflichten. Nachdem er in den Kreis der Grand-Slam-Cham­pions aufgestiegen war, sagte in den Jahren 2014 und 2015 selbst der Schweizer Stan Wawrinka seine Teilnahme ab – notabene trotz gültigem Vertrag. Der Romand ist auch heuer kein Thema. Aber das Kapitel sei nicht abgeschlossen, hält Finkbeiner fest. «Solange Roger und Stan spielen, gibt es Hoffnung. Wir schlagen die Tür sicher nicht zu.»

Unter diesen Voraussetzungen ist es als Coup zu werten, dass im Chaletdorf mit David Goffin (ATP 10) ein Top-10-Profi aufschlagen wird. Im Jahresranking ist der Belgier sogar die Nummer 5. Goffin agiert konstant auf hohem Niveau, aber er hat seit 2014 keinen Titel mehr geholt. In Gstaad darf er sich gute Chancen ausrechnen, zumal er 2015 am Swiss Open den Final erreicht hat. Zugesagt haben bisher zudem Roberto Bautista Agut (ESP, ATP 18), Titelverteidiger Feliciano Lopez (ESP, ATP 37) sowie Viktor Troicki (SER, ATP 38).

Die Veranstalter um Jeff Collet hoffen, dem Publikum im Juli noch weitere attraktive Spieler präsentieren zu können. Deshalb kooperieren sie mit den Organisatoren der Events in Bastad (ebenfalls je ein Männer- und ein Frauenturnier) und in Kitzbühel (Männer). Es besteht etwa die Idee, Spielerinnen und Spielern, die sowohl in Bastad als auch in Gstaad antreten, einen Sonderflug anzubieten. Gemeinsam ist man etwas weniger klein und kann eventuell im globalen ­Verdrängungskampf besser ­bestehen. (Berner Zeitung)