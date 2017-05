Wawrinkas Doppelschlag gegen seinen Copain

Stan Wawrinkas «C'mon!» im ersten Game des dritten Satzes war schon mal finalwürdig, sein Spiel ist es noch nicht. Dennoch feierte er mit 6:3, 1:6, 6:3 in knapp eindreiviertel Stunden gegen Benoît Paire seinen erst zweiten Sieg in diesem Jahr auf Sandplätzen.

Wawrinka gelang damit die erfolgreiche Revanche für die Niederlage gegen den Franzosen vor Wochenfrist in Madrid. Im Achtelfinal trifft die Nummer 3 der Welt am Donnerstag auf den amerikanischen Aufschlagriesen John Isner (ATP 24).

Ein Auf und Ab

Nach einem soliden ersten Satz mit dem einzigen Break zum 4:2 gab Wawrinka die Partie gegen den ebenso unberechenbaren wie phasenweise brillanten Franzosen im zweiten Durchgang vorübergehend aus der Hand. Erst im dritten Satz fand der 32-jährige Lausanner wieder zur nötigen Ruhe und Konzentration. Diesmal war er es, der dank eines schnellen Aufschlagdurchbruchs 2:0 in Führung ging. Diese geriet nie mehr in Gefahr.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Wawrinka in der 2. Runde des Turniers in Rom gegen seinen guten Kumpel Paire, der in Genf wohnt und oft mit dem Vaudois trainiert, gewonnen. Im Achtelfinal verlor er gegen den inzwischen zurückgetretenen Juan Monaco. Diesmal ist der Gegner ein ganz anderer Typ. Der 2,11 m grosse John Isner ist mit seinem Aufschlag auch auf Sand immer gefährlich. Der Amerikaner hat zwei von drei Partien gegen Wawrinka gewonnen, die letzte fand allerdings vor fünfeinhalb Jahren in der Halle von Paris-Bercy statt – und hat damit kaum Aussagekraft. (fal/sda)