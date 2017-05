Weiterhin die «kleine Schwester»

Das Frauenturnier sei quasi die kleine Schwester des Männer­events, meinte Jeff Collet vor Jahresfrist. Nun wiederholt der Gstaader Turnierdirektor jenen Satz, ergänzt, der Bewerb (15. bis 23. Juli) geniesse weiterhin zweite Priorität. Nach wie vor fehlt ein Titelsponsor, weshalb Collet nicht mit einem finanziellen Gewinn rechnet. Bei der Premiere im vergangenen Sommer resultierte ein Verlust von rund 400 000 Franken; 2017 ist es das Ziel der Verantwortlichen, möglichst nahe an eine ausgeglichene Rechnung zu gelangen.

Wildcard für Schnyder?

Bis anhin ist die Teilnahme von zwei Akteurinnen sicher: Timea Bacsinszky (WTA 27) ist das Schweizer Aushängeschild und Botschafterin des Turniers, die Australierin Samantha Stosur ­figuriert an Position 19 der Weltrangliste. Die 33-Jährige gewann 2011 das US Open, in der Saison davor hatte sie am French Open den Final erreicht. Auch Titelverteidigerin Viktorija Golubic dürfte im Oberland aufschlagen, zudem sind Gespräche mit mehreren Top-50-Spielerinnen geführt worden. Gstaad sei für viele Frauen offenbar eine attraktive Destination, hält Collet fest, dem bei den Frauen ein tieferes Budget für Startgagen zur Verfügung steht als bei den Männern. In den nächsten drei Wochen erwartet der Romand diverse Zusagen.

Nicht davon auszugehen ist, dass Doppelspezialistin Martina Hingis nach Gstaad reisen wird. Letztmals stand die einstige Branchenleaderin im Vorjahr mit den Organisatoren in Kontakt. Neben der erst 17-jährigen Baslerin Rebeka Masarova könnte Patty Schnyder (38) eine Wildcard erhalten – seit ihrem ­Comeback 2015 hat sie sich in der Weltrangliste bis auf Rang 311 gekämpft. Collet jedenfalls wünscht sich möglichst viele Schweizerinnen im Hauptfeld, das 28 Spielerinnen umfassen wird. (Berner Zeitung)