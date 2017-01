Weltnummer 1 Andy Murray ausgeschieden

Nach Titelverteidiger und Weltnummer 2 Novak Djokovic ist am Australian Open auch der Weltranglistenerste Andy Murray überraschend früh ausgeschieden. Der Schotte verlor im Achtelfinal gegen den 49 Plätze schlechter klassierten Deutschen Mischa Zverev 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

Vor allem bei eigenem Service bekundete Murray viel Mühe, insgesamt acht Mal musste er seinen Aufschlag abgeben. Im ersten Satz führte er zweimal - mit 3:1 und mit 5:3 - mit einem Break, ehe er den Satz noch abgeben musste. Er hatte grosse Mühe mit dem in Moskau geborenen Linkshänder, der einer der wenigen Spieler ist, die konstant ans Netz vorrücken.

Lob von Murray

«Heute hats einfach nicht gepasst», stellte Murray, der erst die zweite Niederlage seit dem US Open im letzten September einstecken musste. «Er hat extrem gut volliert und auch gut aufgeschlagen, gerade, wenn es wichtig war.» Er sei enttäuscht über die Niederlage. «Aber das ist Tennis. Ich hatte schon andere harte Niederlage in meiner Karriere, und ich bin immer wieder zurückgekommen.» In Melbourne hat der 29-jährige Schotte schon fünfmal den Final erreicht, aber noch nie gewonnen.

Der 29-jährige Zverev ist der zehn Jahre ältere Bruder von Alexander, der am Samstag in fünf hochklassigen Sätzen gegen Rafael Nadal ausschied. Im Viertelfinal trifft er auf den Sieger der Night-Session-Partie zwischen Roger Federer und Kei Nishikori. (nag/sda)