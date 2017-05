Alle Infos zum GP am Samstag

Startzeiten am 13. Mai

Special Olympics Unified (1,6 km) ab 12.15 Uhr

Bären-GP (1,6 km) ab 12.30 Uhr

Altstadt-GP (4,7 km) ab 14.15 Uhr

Altstadt-Walking (4,7 km) ab 14.49 Uhr

Altstadt-Nordic-Walking (4,7 km) ab 14.51 Uhr

GP (16,093 km/10 Meilen) ab 15.53 Uhr

Startnummernausgabe

Die Nummern können morgen (16 bis 21 Uhr) und am Samstag (10 bis 16 Uhr) bei der GP-Sport-Expo (Halle 4) im Bernexpo-Gelände abgeholt werden.

Pastaparty

Am Freitag ab 17 Uhr werden im Festzelt auf dem Bernexpo-Gelände Teigwaren für 10 Franken (plus 2 Franken Geschirrdepot) serviert. Ab 18.45 Uhr stellt der Spitzenathletenverpflichter Markus Ryffel die Favoriten vor.

Kostenlose Anreise

Alle Teilnehmenden profitieren von einer kostenlosen Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr vom Wohnort zum Veranstaltungsort und zurück (2. Klasse). Mit den mit der Meldebestätigung versandten Promocodes können die Tickets auf sbb.ch/ticketshop ausgedruckt werden. Die Tickets sind persönlich und auf der Rückreise nur in Kombination mit der Startnummer gültig. Parkplätze sind im Start-/Ziel­bereich keine vorhanden.

Aufwärmen

Bären-GP: 12.00 und 12.30 Uhr. Altstadt-GP: 13.30 und 14.00 Uhr. GP: 15.30, 15.45 und 16.00 Uhr. Der Standort befindet sich bei der Warm-up-Bühne auf der Allmend. Geleitet wird das Aufwärmen von Christoph Ryffel

Tempomacher

Im 10-Meilen-Lauf werden Sie 32 Pacemaker zur angestrebten Zeit führen. Die Tempomacher sind mit Ballonen ausgestattet. Auf der Startnummer sowie auf den Ballonen der Pacemaker ist die jeweilige Zielzeit vermerkt. Die tiefste Zielzeit trägt Beni Eicher auf der Brust; er wird die Athleten in Block 1 in exakt einer Stunde über die Strecke führen.

Verpflegung

Auf der 10-Meilen-Strecke befinden sich bei Kilometer 4,0, 9,6, 12,1, 14,6 und im Ziel Verpflegungsstationen. Bei Kilometer 6,8 gibt es eine Wasserstation.

Streckenrekorde

GP (10 Meilen), Männer: Zersenay Tadesse (Eritrea/2004) in 46:04,9 Minuten (2:51 Minuten/km). – Frauen: Marleen Renders (Belgien/2002) in 52:58,7 Minuten. – Altstadt-GP, Männer: Günther Weidlinger (Ö/2006) 13:34,5 Minuten. – Frauen: Christine Carruzzo (Sion/2005) 15:31,8 Minuten.

Special Olympics Unified

Der GP beginnt in diesem Jahr zum zweiten Mal bereits um 12.15 Uhr. Eröffnet wird er wie im Vorjahr mit der Kategorie «Special Olympics Unified»; auf der Bären-GP-Strecke werden Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung als Team laufen. Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung; die 1968 gegründete Organisation ist heute mit 4,5 Millionen Athleten in 180 Ländern vertreten. Am GP Bern fungiert Special Olympics als Charity Partner.

Resultatservice

Die Resultate sind im Internet unter www.gpbern.ch abrufbar. BZ Berner Zeitung, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer und Langenthaler Tagblatt berichten am Montag umfassend über den Anlass. Mit dem kostenlosen SMS-Resultatdienst von Garmin erhalten Sie nach dem Zieleinlauf Ihre Laufzeit aufs Handy ­geschickt. Registrieren Sie Ihre Nummer unter www.gpbern.ch.

Tracking App

Teilnehmende können sich von Freunden und Bekannten über eine Smartphone-App live verfolgen lassen. Mehr Infos unter www.gpbern.ch/app.

Interaktive Karte

Wo haben Sie Ihre Kontrahenten abgehängt? Und wo rannten Sie, als die Schnellsten im Ziel einliefen? Das sehen Sie ab Samstagabend auf unserer interaktiven Karte auf gp17.bernerzeitung.ch.

Bilderservice

Unter www.liveimage.ch können Zuschauer und Läufer bereits während des Rennens Grand-Prix-Bilder anschauen und über die Social-Media-Kanäle publizieren.

Wetterprognosen

Am Samstag werden Höchsttemperaturen von 19 Grad erwartet. Die Lage ist instabil, es muss mit leichtem Niederschlag gerechnet werden.

Bernerzeitung.ch

Das Internetportal berichtet in Text und Bild von den Rennen.

Newsroom

Informationen, Fotos, Interviews und vieles mehr finden Sie im Newsroom auf der Startseite von www.gpbern.ch.

Kontakt: Telefon: 031 381 55 66. – E-Mail: nfo@gpbern.ch.