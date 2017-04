Als Witali Klitschko in Bern für Bruder Wladimir einsprang

Witalis erster Titel (26. 6. 1999)

Nach den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta – Witali war wegen Einnahme des Steroids Nandrolon gesperrt, Wladimir holte Gold – wechselten die Klitschko-Brüder gemeinsam ins Profilager, schlossen einen Vertrag mit dem deutschen Boxstall Universum Box-Promotion ab. Nach einer Serie von 24 K.-o.-Siegen in Folge (darunter der EM-Titel 1998) war die Zeit für den älteren Bruder Witali im Sommer 1999 reif, ein erstes Mal um den WM-Titel des Verbandes WBO zu boxen. In London dominierte er den Briten Herbie Hide, gewann durch K. o. in der 2. Runde. Witali war somit der erste Schwergewichtsweltmeister aus der ehemaligem UdSSR.

Wladimirs Rache (14. 10. 2000)

Nachdem Witali seinen WBO-Titel von 1999 zweimal hatte verteidigen können, verlor er am 1. April 2000 überraschend gegen den Amerikaner Chris Byrd, nachdem er in der 9. Runde wegen eines Sehnenrisses an der linken Schulter aufgeben musste. Ein halbes Jahr später nahm Wladimir Revanche für die Niederlage des Bruders. In Köln schlug Wladimir Byrd klar nach Punkten – es war sein erster Weltmeistertitel. Nach diesem Sieg stieg auch Wladimirs Popularität in Deutschland stark an. Er verteidigte seinen Titel in der Folge fünfmal – es war die Zeit, in der sich Witalis Kosename, «Doctor Steelhammer», nachhaltig etablierte.

Die Krise (8. 3. 2003)

In einer Phase, in der Wladimir seine Gegner mit seiner Reichweite und Schlagkraft zermürbte, erlitt er eine der überraschendsten Niederlagen der Boxgeschichte. In Hannover verlor er gegen den 37-jährigen Südafrikaner Corrie Sanders, der als zweitklassiger Sparringspartner angesehen wurde. Klitschko ging nach einem Schlag an sein Kinn schon in der 1. Runde zu Boden, fand sich im Verlauf des Kampfs vier weitere Male auf den Brettern wieder, bevor das Duell zugunsten von Sanders abgebrochen wurde. Der Verlust des WBO-Titels war der Beginn einer Krise für den jüngeren Klitschko. 2004 wollte er den vakanten WBO- Titel, den Sanders mittlerweile niedergelegt hatte, zurückholen. Aber er verlor in Las Vegas durch technischen K. o. in der zweiten Runde gegen Lamon Brewster.

Bittere Niederlage (21. 6. 2003)

Nach einer längeren Verletzungspause und dem Abrutschen in den Ranglisten der Boxverbände kämpfte sich Witali mit mehreren Siegen in den Fokus zurück und stieg zum Herausforderer des damaligen WBC-Weltmeister Lennox Lewis auf. Ursprünglich sollte Klitschko bei einer freiwilligen Titelverteidigung von Lewis gegen den Kanadier Kirk Johnson in einem Vorkampf boxen. Durch die verletzungsbedingte Absage Johnsons bekam Klitschko indes die Chance, Lewis herauszufordern. Im Staples Center in Los Angeles wurde der Kampf vom Ringrichter auf ­Empfehlung des Ringarztes wegen mehrerer stark blutender Platzwunden im Augenbereich Klitschkos abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Witali auf allen drei Punktzetteln der Punktrichter vier der sechs Runden gewonnen. Die Entscheidung, den Kampf abzubrechen, war umstritten und führte zu grossen Diskussionen. Auch das US-amerikanische Publikum feierte Witali Klitschko und reagierte verärgert. Es war die wohl unglücklichste Niederlage Witalis, der 2005 offiziell das Ende seiner Profiboxkarriere bekannt gab.

Die Revanche (7. 7. 2007)

Nachdem sich Wladimir aus seiner Krise geboxt und die Weltmeistertitel in den Verbänden IBF und IBO geholt hatte, traf er im Juli 2007 auf seinen letzten Bezwinger Lamon Brewster. In Köln dominierte er Brewster, dessen Trainer den Kampf wegen der Chancenlosigkeit seines Schützlings abbrach, und nahm Revanche für die unerwartete Niederlage im Jahr 2004.

Das Comeback (11. 10. 2008)

1400 Tage nach seinem Rücktritt stand Witali in Berlin wieder im Ring. Im Duell um den WBC-Titel gegen den Nigerianer Samuel Peter zeigte er seine alte Klasse, demontierte Peter nach allen Regeln der Kunst. Durch den Gewinn der WBC-Krone von Witali gelang den Klitschko-Brüdern ein Novum, weil erstmals zwei Brüder gleichzeitig Weltmeister im Schwergewicht waren. Zudem war Witali erst der vierte Boxer nach Muhammad Ali, Evander Holyfield und Lennox Lewis, der zum dritten Mal Weltmeister wurde. Die Art und Weise, wie er bei seinem Comeback agiert hatte, beeindruckte die Boxwelt.

Witali in Bern (12. 12. 2009)

Erstmals seit 1999 bestritt Witali 2009 zwei Kämpfe in einem Jahr. Weil Wladimir seinen Kampftermin in der Berner Postfinance-Arena wegen einer Schulterverletzung gegen den Amerikaner Kevin Johnson nicht antreten konnte, sprang Witali ein. Das Berner Publikum kam in den Genuss eines Kampfes über die vollen zwölf Runden. 1013 Schläge platzierte Witali an diesem Abend, er gewann nach Punkten

Der Showdown (2. 7. 2011)

Nach mehreren erfolglosen Versuchen fand in Hamburg der «Showdown des Jahres» 2011 zwischen Wladimir Klitschko und dem Briten David Haye statt. Haye, ein Provokateur, wie er im Buche steht, hatte im Vorfeld verbal derart über die Stränge geschlagen, dass das Interesse am Kampf riesig war. Das Duell bescherte dem Sender RTL traumhafte Einschaltquoten. Klitschko bewies seine Klasse, deckte Haye mit etlichen Wirkungstreffern ein und gewann klar nach Punkten. Wladimir hatte nach diesem Sieg vier WM-Titel gleichzeitig inne.

Wladimir in Bern (7. 7. 2012)

Erneut war Bern Schauplatz eines Klitschko-Kampfs. Vor 24 000 Zuschauern im Stade de Suisse duellierte sich Wladimir mit dem Amerikaner Tony Thompson. Der Kampf dauerte nur bis zur 6. Runde. Nach Niederschlägen in der 5. und in der 6. Runde siegte Klitschko nach technischem K. o. Es war sein 58. Sieg im 61. Kampf.

2012 boxte Wladimir Klitschko in Bern gegen Tony Thompson. Bild: Andreas Blatter

Im Feindesland (5. 10. 2013)

Als Ukrainer musste Wladimir 2013 in Moskau im Duell mit dem Russen Alexander Powetkin in die Höhle des Löwen. Vor dem Kampf gab es ein riesiges Tamtam – Klitschko bewahrte indes kühles Blut, gewann nach Startschwierigkeiten in der 1. Runde die Kontrolle über seinen Herausforderer. Powetkin zeigte Nehmerqualitäten, quälte sich bis in die 12. Runde, verlor den Kampf aber einstimmig nach Punkten. (Berner Zeitung)