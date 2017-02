Den grossen Wurf schaffen

Am 10. Januar trug sich eine kleine Sensation zu. Rotweiss Thun schlug zu Hause die Spono Eagles 22:21. Es ist die bis heute einzige Saisonniederlage der Luzernerinnen. Den Coup der Berner Oberländerinnen nahm das Gros der Bevölkerung vermutlich nicht wahr. Hundert Menschen hatten der Partie nach offiziellen Angaben beigewohnt, und in dieser Zeitung etwa erschien: das Ergebnis, pur.

Der in der höchsten Liga beschäftigte Frauenklub ist selbst im sehr handballfreundlichen Thun Aussenseiter, in der stadtinternen Hierarchie rangiert er nach dem FC, Wacker und dem UHC Thun an vierter Stelle. Bestenfalls. Peter Bachmann könnte mit dem Dasein fernab der ganz grossen Aufmerksamkeit hadern. Er tut es nicht, wenngleich er erwähnt, dass seinem Team ruhig mehr Beachtung gegeben werden dürfe.

Der Trainer sagt: «Unser Ziel ist es, so gut zu werden, dass die Medien nicht mehr darum herumkommen, über unsere Begegnungen zu berichten.» Sein Verein müsse ein Produkt anbieten, das die Leute sehen wollten, und dies sei offenbar noch nicht in ausreichendem Mass der Fall. «Spätestens wenn wir mal um den Titel spielen sollten», erzählt Bachmann, «wird das Interesse schon ansteigen.»

Nun ist seine Equipe zwei Siege davon entfernt, eine Trophäe zu stemmen. Rotweiss hat sich für den Cuphalbfinal qualifiziert und trifft heute (13 Uhr, Stadthalle ­Olten) auf ... die Spono Eagles. Was rechnen sich die Berner Oberländerinnen aus? Bachmann sagt schmunzelnd: «Wir rechnen nicht, wir spielen einfach.»

Es sei hilfreich, zu wissen, dass die Notwilerinnen schon bezwungen worden seien, zumal von seinem Ensemble. Und beim Gegner habe die Partie von damals bestimmt auch etwas ausgelöst. «Mehr aber ist da nicht.» Eine erneut sehr widerstandsfähige Defensive und ein gutes Umschaltspiel seien der Schlüssel zum Sieg.

Der Erfolgstrainer

Bachmann coacht die Thunerinnen seit 2013. Unter ihm ist es mit dem Team aufwärtsgegangen. In der abgelaufenen Saison etwa resultierten Rang 4 in der Liga plus Endspielteilnahme im Pokal. Was Rotweiss dazu fehlt, Spitze zu verkörpern, ist Kontinuität im personellen Bereich. Im Frühling letzten Jahres verabschiedeten sich gleich zwölf Akteurinnen, aus verschiedenen Gründen.

Der Trainer muss deswegen im Herbst stets von vorn beginnen – was ihm eher nicht zusagt. «Ich würde mir schon wünschen, einmal an Bestehendes anknüpfen zu können», hält Bachmann fest, «das ist ein Dauerthema im Verein.» Jüngst verzeichnete die Equipe weitere Abgänge.

Kreisläuferin Helen Moser verliess aufs neue Jahr hin die Schweiz, um in New York ein Praktikum zu absolvieren; Celine Oberson ging, damit sie in Schweden studieren kann. Ein Aufenthalt im Ausland, ein vorzeitiges Karriereende, ein Umzug aus privaten oder beruf­lichen Überlegungen: Es sind Gründe, aus denen Spielerinnen verabschiedet werden müssen.

Das Durchschnittsalter im Team ist nach all den Abgängen aussergewöhnlich niedrig – sieben Handballerinnen beschäftigt Rotweiss, die 20-jährig oder jünger sind. Eines der grössten Talente ist Kira Zumstein. 17 ist die Aufbauerin, und bereits führt sie Regie. «Sie macht ihre Sache ausgezeichnet. Was sie leistet, ist sehr bemerkenswert», lobt Bachmann. Dass das Eigengewächs das Potenzial nicht lückenlos abrufe, sei wegen des geringen Erfahrungsschatzes nachzusehen.

Peter Bachmann seinerseits ist mittlerweile 60. Er geniesst in der Szene unverändert ein sehr hohes Ansehen, einige halten ihn für den besten Schweizer Übungsleiter überhaupt. Für den Verein ist es ein Segen, wird das Fanionteam vom Inhaber des ­global höchsten Trainerdiploms gecoacht. Die Möglichkeit, eine Männermannschaft zu übernehmen, würde er gegenwärtig ausschlagen, erzählt Bachmann. «Mir gefällt es hier ausgezeichnet.»

