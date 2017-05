Seit Anfang April konnten sich die Spielerinnen des HV Herzogenbuchsee darauf einstellen, in der Barrage gegen den NLA-Zweitletzten um einen Platz in der obersten Spielklasse zu kämpfen. Nun sind die Tage gekommen, in denen die entscheidenden Partien anstehen.

Morgen Sonntag treten die Oberaargauerinnen zum ersten Spiel der Best-of-3-Serie in Stans an. Zwei Spiele muss der HVH gegen die Innerschweizerinnen gewinnen, um aufzusteigen.

«Ich habe keine Bedenken, dass das Team nicht bereit sein könnte.»HVH-Trainer Beat Flury

«Ich habe keine Bedenken, dass das Team nicht bereit sein könnte», sagt Trainer Beat Flury. Ein Spannungsabfall sei zuletzt nicht zu beobachten gewesen, obwohl es in den letzten Spielen nicht mehr um viel ging. «Gegen Ende der Qualifikation im März war etwas der Wurm drin», sagt Flury.

«In der Finalrunde haben wir uns aber wieder aufgefangen und zuletzt etwa GC Amicitia Zürich bezwungen.» Die Zürcherinnen schafften souverän den direkten Aufstieg in die NLA.

Junges Team

Herzogenbuchsee spielt mit einem jungen Team um den Aufstieg. Nicht zur Verfügung stehen Leandra Lüthi (Misstritt/Verdacht auf Syndesmoseband-Verletzung) und die linke Flügelspielerin Dimitra Hess (Rückenprobleme). Als zweite Torhüterin und Ersatz für Lüthi ist Florence Witschi ins Kader aufgerückt.

Was fehlt, ist die Erfahrung in solch entscheidenden Spielen. Von den Leistungsträgerinnen können nur Torhüterin Nadine Steinemann, Spielmacherin Sarah Baumgartner und die Linkshänderin Murielle Schöni als routiniert bezeichnet werden. «Wir sind Aussenseiterinnen, können ohne Druck aufspielen», sagt Flury. Zumal der Aufstieg in dieser Saison noch gar nicht vorgesehen war.

Herzogenbuchsees Planung sah vor, den Schritt in die höchste Liga erst 2018 anzupeilen, wenn die zahlreichen jungen Spielerinnen im Kader noch ein Jahr mehr auf höherem NLB- Niveau gespielt haben. «Wir müssen die Barrage nicht gewinnen», sagt Coach Flury. «Der Druck liegt beim Gegner, der etwas zu verlieren hat.»

Defizit wäre tragbar

Der verfrühte Aufstieg wäre für den HV Herzogenbuchsee finanziell tragbar. «Mit dem Sponsoringkonzept sind wir vom ursprünglichen Zeitplan mit einer Promotion ab 2018 ausgegangen», sagt Präsident Jürg Lüthi. «Die nächste Saison könnten wir jedoch überbrücken.»

«Die nächste Saison könnten wir jedoch überbrücken.» HVH-Präsident Jürg Lüthi

Die Kosten würden gegenüber einem NLB-Jahr um 20'000 Franken steigen. In der NLA werden sämtliche Spiele mittels Livestream auf der Verbandswebsite übertragen; der HVH müsste die entsprechende Ausrüstung anschaffen. Auch sind die Schiedsrichtergebühren in der NLA höher.

Mehr Sorgen bereitet Lüthi die Hallenproblematik. Die HVH-Frauen können erst jetzt, nach dem Ende vieler anderer Meisterschaften, regelmässig im Mittelholz auf der gesamten Spiel­fläche trainieren. Während des grössten Teils der Saisons musste sich das Team die Halle mit den Männern teilen. In der NLA müsste der Trainingsumfang erhöht werden; die Anlage ist jedoch bereits jetzt komplett ausgelastet. (Berner Zeitung)