Der Rekordmann

Grossartige Allrounder werden in der NBA an den Triple Doubles (zweistellige Werte in drei statistischen Kategorien) gemessen. Oscar Robertson (181) ist vor Magic Johnson (131) Rekordhalter. Den besten Skorern gelingen an guten Abenden 50 Punkte und mehr. Wilt Chamberlain hat das 122-mal, Michael Jordan 39-mal geschafft. Rar sind Basketballer, die in einem Match 50 Zähler und dazu mindestens je 10 Assists und Rebounds buchen. Seit Silvester umfasst dieser Zirkel fünf Personen: Russell Westbrook, LeBron James, Vince Carter, Tracy McGrady und nun James Harden.

Mehr noch: Dem 27-jährigen Harden, in Houston Teamkollege des Schweizers Clint Capela, gelang beim 129:122-Sieg gegen New York als erstem überhaupt ein 50/15/15-Spiel. Er holte 53 Punkte, angelte sich 16 Rebounds, verteilte 17 Assists. Weil der Regisseur seit langem mit Topleistungen glänzt, gehört er zu den Kandidaten für die Auszeichnung zum wertvollsten NBA-Spieler. (ar)