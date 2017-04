«Die Ära Klitschko ist vorbei»

Der 27-jährige Anthony Joshua besiegte vor 90'000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion in einem hochklassigen Duell den langjährigen Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko (41) durch technischen K.o. in der 11. Runde. Bis zur elften Runde war der Fight der jeweils 1,98 m grossen Faustkämpfer ausgeglichen.

«Ich hatte schon vor dem Kampf einen Klassiker versprochen. Das ist der Fight auch geworden», sagte Joshua. So sehen es auch die Medien. Sie sprechen von einem «epischen Kampf», der stattgefunden habe, aber auch von einer «Erschöpfungsschlacht» und einem Kampf der Generationen. Der «Blick» mutmasst, dass «die Ära Klitschko» nun vorbei sei.

In seiner ersten Reaktion nach dem Kampf sagte der unterlegene Klitschko: «Ich hatte geplant, den Ring als Sieger zu verlassen. Ich war in Topform und muss die Niederlage nun akzeptieren. Ich war kurz vor dem Sieg und muss es nun so nehmen wie es ist. Doch Anthony lieferte einen grossen Kampf. Er ist ein guter Champion.» (roy/SI)