Drei Wochen Ferien wegen dem «Emmentalischen»

Kaum einer fehlt: Die Schwingerkönige Matthias Glarner, Matthias Sempach und Kilian Wenger, aber auch Christian Stucki, Florian Gnägi, Remo Käser, Bernhard Kämpf, Simon Anderegg sowie Willy Graber haben sich fürs «Emmentalische» vom Sonntag (Anschwingen um 8 Uhr) in Heimenschwand eingeschrieben. Nicht weniger als 16 «Eidgenossen» sind gemeldet – und doch dürfte sich am ersten Kranzfest der Saison auf Berner Boden vieles um Thomas Sempach drehen.

Der 32-Jährige wohnt im Dorf, er bezeichnet das Fest als Karrierehöhepunkt. Seit rund zehn Tagen unterstützt er das Organisationskomitee, zu welchem sein Vater und sein Bruder zählen, beim Aufbau. Überdies hat er Preise für den Gabentempel organisiert. Drei Wochen Ferien habe er für diesen Wettkampf bezogen, erzählt Sempach, der im 40-Prozent-Pensum als Maurer arbeitet, daneben einen Bauernhof führt. «Am Montag werde ich um 7 oder 8 Uhr in der Früh beim Aufräumen helfen. Egal, was am Tag vorher war.»

Als Mitglied des SK Oberdiessbach schwingt der Oberländer für den Emmentaler Gauverband. Zuletzt wurde er oft mit der Frage konfrontiert, ob er seine Karriere unmittelbar nach dem Heimfest beenden werde. Der Hüne verneint energisch, spricht vom Fernziel Zug 2019 («sofern ich gesund bleibe und mein Körper mitspielt») und dem Traum, die 100-Kranz-Marke zu erreichen. Derzeit totalisiert Thomas Sempach 81 Auszeichnungen, der Gewinn von Eichenlaub ist in Heimenschwand sein Minimalziel.

Spitzenpaarungen 1. Gang: Thomas Sempach - Matthias Glarner. Christian Stucki - Kilian Wenger. Matthias Sempach - Simon Anderegg. Remo Käser - Bernhard Kämpf. Florian Gnägi - Hansruedi Lauper. Willy Graber - Philipp Reusser. Patrick Schenk - Philipp Roth. Niklaus Zenger - Damian Gehrig.

Bernerzeitung.ch berichtet am Sonntag ab 8 Uhr live vom «Emmentalischen» in Heimenschwand. (phr)