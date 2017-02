Ein Fall für zwei

Nein, heut wird das nichts. Wacker hat doch noch Fahrt aufgenommen, die vier vorangegangenen Treffer erzielt. Nurmehr vier Tore beträgt der Rückstand, als die Thuner acht Minuten vor Schluss angreifen. Mit einem erfolgreichen Vorstoss könnten die Gäste jetzt Druck ausüben, unverhofft Spannung aufbauen.

Doch das Zuspiel von Lenny Rubin – es missrät. Roman Sidorowicz, Akteur des Widersachers, greift dazwischen, schnappt sich den Ball, läuft auf Keeper Marc Winkler zu und markiert das 22:17. Die Partie ist entschieden, der Cupsieger geschlagen.

19:23 verlor Wacker am Samstag vor 640 Zuschauern gegen Pfadi. Wie im Oktober in der Qualifikation (20:30) hatten die Thuner in Winterthur einen uninspirierten Auftritt hingelegt. 3:8 lag Martin Rubins Mannschaft nach der Startviertelstunde in Rückstand. Sie vermochte den Abstand vorübergehend zu verkürzen, nach einer erneuten Baisse waren die Gäste indes 11:19 hinten und die Hoffnungen auf einen Punktgewinn quasi dahin.

Davon, dass aufseiten der Zürcher mit Abwehrchef Marcel Hess, Regisseur Filip Maros sowie den Linkshändern Pascal Vernier und Joel Tynowski Leistungsträger fehlten, vermochten die zuletzt so überzeugenden Berner Oberländer nicht zu profitieren.

Ein paar Tore, viele Fehlwürfe

Die Darbietung in der Eulachhalle brachte zutage, wie abhängig Wacker von den Ausnahmekönnern Rubin und Lukas von Deschwanden ist – zumal mit Nicolas Raemy und Nikola Isailovic die nächstbesten Schützen nicht zur Verfügung stehen. Die beiden Aufbauer erwischten beileibe keinen schlechten Tag – des Trainers Sohn wurde gar zum Best Player gewählt –, doch eben auch keinen sonderlich guten.

Fünfmal traf Rubin, das war stark, doch der 21-Jährige, gerade von einer Verletzung genesen, verzeichnete auch eine Menge Fehlwürfe. Sein kongenialer Partner verstand sich derweil eher als Passgeber; der Urner Topskorer ging nicht so oft wie gewohnt in den Abschluss, nachdem er zu Beginn zweimal an Pfadis routiniertem Schlussmann Arunas Vaskevicius gescheitert war. Sieben Tore steuerten die Schlüsselfiguren unmittelbar bei – deutlich weniger als jeweils zuletzt.

Schliesst oft ab, trifft zu selten: Lenny Rubin im Match gegen Pfadi. Bild: Martin Deuring

Angesprochen auf das Fehlen der Linkshänder Raemy und Isailovic, sagte Flügel Luca Linder, seine Mannschaft habe mit dem Cupsieg und dem Erfolg zum Finalrundenauftakt gegen Kriens bewiesen, dass sie auch ohne die beiden sehr stark sein könne – «wenn von Deschwanden und Rubin gross aufspielen». Das trifft natürlich zu, bedeutet aber im Umkehrschluss: dass sie dies eher nicht ist, wenn die zwei Topkräfte enttäuschen.

Durch die Niederlage gegen den Direktkonkurrenten beträgt Wackers Rückstand auf die Winterthurer acht Partien vor Playoff-Beginn fünf Verlustpunkte. Die Thuner benötigen übermorgen in der Begegnung mit Kadetten Schaffhausen (19.30 Uhr, Lachenhalle) einen Sieg; ansonsten dürften die ersten beiden Ränge vor der Ausmarchung nur schwer zu erreichen sein. (Berner Zeitung)