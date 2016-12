Ein Rückschritt beim Comeback

Agron Dzila senkt den Kopf, noch bevor das Urteil verlesen wird. Der in Mazedonien geborene Burgdorfer hat am Boxing Day im Kursaal zwar nicht brilliert, aber vielerorts hätte seine Leistung für einen Heimsieg gereicht. Doch in Bern werten zwei Punktrichter unentschieden; mit 76:76 geben sie das Geschehen im Seilviereck bedeutend realistischer wieder als der dritte Mann, für den Dzila sieben von acht Runden gewonnen hat.

In der Boxszene ist es nicht unüblich, dass die Ergebnisse lautstark angezweifelt werden. Dzila, ein fairer Sportsmann, sagt hingegen ins Mikrofon: «Das Urteil ist gerecht. Ich bin sehr enttäuscht über meine Leistung, denn ich kann viel mehr.» Der ­28-Jährige befand sich fast durchwegs im Vorwärtsgang und traf etwas häufiger als der Widersacher. Doch er tat sich mit Jorge Rodriguez Oliveira schwer.

Der erfahrene Uruguayer machte sich klein, kämpfte unsauber (zahlreiche Kopfstösse), zielte oft auf den Körper und sorgte ab und zu mit Schwingern für Gefahr. So in der 5. Runde, als er Dzila mit einem Kopftreffer in Schwierigkeiten brachte. «Da war ich für einen Moment unaufmerksam», gibt dieser zu. «Dank meiner Erfahrung überstand ich die heikle ­Situation.»

20 Kilo abgespeckt

Die Bedingungen waren für den Linksausleger nicht optimal gewesen. Er hatte verletzungsbedingt über 15 Monate lang keinen Ernstkampf bestritten und innert 10 Wochen 20 Kilo abnehmen müssen. «Das will ich nie mehr durchmachen.» Im Ring habe ihm deswegen etwas die Kraft gefehlt, sagt er.

Erschwerend kam hinzu, dass Dzila sehr nervös war. «Ich wollte es zu Hause in Bern besonders gut machen; viele Verwandte und Freunde waren hier, um mich boxen zu sehen.» Der Cruisergewichtler hatte von Manager Oliver Dütschler verlangt, dass dieser ihm fürs Comeback einen starken Gegner zuteilt. Nun hat er für seinen Mut die Quittung erhalten.

«Dieses Unentschieden ist eher ein Rückschritt. Wer wie ich in die Weltklasse vorstossen will, muss einen Mann wie Rodriguez schlagen», meint der ehemalige Juniorenweltmeister selbstkritisch.

Dzila, Kampfname «Godzilla», arbeitet zu 100 Prozent, ist verheiratet und hat seit drei Monaten einen Sohn. Die Belastung ist gross, dennoch hat er nicht vor, aufzugeben. «2017 will ich gegen starke Leute boxen und so vorwärtskommen.» Der 28-Jährige, der von den Seferi-Brüdern trainiert wird, weist im Palmarès nun 23 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage auf.

Den einzigen Verlustgang hatte er im zweiten Duell mit einem K.-o.-Sieg gerächt. Auch den zweiten Tolggen im Reinheft möchte er korrigieren. «Vielleicht kommt es ja zum Revanchekampf gegen Rodri­guez», sagt er – allerdings, ohne einen Niederschlag anzukünden. Agron Dzila ist kein Mann der lauten Töne. (Berner Zeitung)