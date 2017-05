Eine Stätte der Talente

HV Herzogenbuchsee

Die Frauen des HV Herzogenbuchsee haben das Heimspiel gegen Spono Nottwil II klar 31:19 gewonnen und sich damit die Teilnahme an der Barrage gegen den NLA-Zweitletzten definitiv gesichert. Die Oberaargauerinnen dominierten die Partie klar. Vor der Barrage treten sie nun noch alle Gegner aus der NLB-Finalrunde je einmal auswärts an. In diesen Begegnungen geht es darum, in den optimalen Rhythmus zu kommen. Die Barragespiele finden in der zweiten Maihälfte statt.



Die HVH-Männer haben am Wochenende ihre Saison abgeschlossen. Im letzten Spiel der Abstiegsrunde unterlagen sie im Derby auswärts Olten 22:29. Von grosser Bedeutung war die Partie nicht mehr. Beide Mannschaften hatten sich frühzeitig den Ligaerhalt gesichert. Die Solothurner sicherten sich den ersten Platz in der Abstiegsrundengruppe 2 vor Olten und Herzogenbuchsee.



Herzogenbuchsee - Spono II 31:19 (14:9)

100 Zuschauer. – HVH: Steinemann/Leandra Lüthi; Hofer (5). Vonder Mühll (1), Ingold (6/3). Viviane Lüthi (2), Schöni (5), Schneider (1), Wälchli (3), Bircher, Eberhart (1), Bieri (2), Baumgartner (2), Rohde (3).



Olten - Herzogenbuchsee 29:22 (12:11)

50 Zuschauer. – HVH: Laube/Lukas Stalder; Schärer (2)., Ita, Herzog (2), Lukas Siegenthaler (5). Mauron, Bieri, Ingold, Patrick Siegen­thaler, Lüthi (3), Jauer, Tobias Stalder (4), Mühlemann (6).