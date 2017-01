Eine turbulente Woche

Rückblende, 26. April 2016: Wimmis gewinnt das zweite Spiel der Playout-Serie gegen Vordemwald mit 5:3. Matchwinner ist mit drei Treffern Dominik Wirth, der unlängst seinen Rücktritt auf Ende Saison bekannt gegeben hat. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler verabschiedet sich mit einem Hattrick von der Rollhockeybühne. Vier Tage später – Wirth weilt an einer Hochzeit – stellt Wimmis den Ligaerhalt sicher. Gegenüber dieser Zeitung konstatierte Wirth: «Es war speziell, im letzten Spiel zu fehlen, aber im Hinblick auf die nächste Saison hat es gutgetan, zu sehen, dass die Mannschaft auch ohne mich funktioniert.» Oder auch nicht. Neun Monate später kämpfen die Wimmiser wieder gegen den Abstieg. Sie liegen abgeschlagen am Tabellenende. Und weil heuer der Letztklassierte direkt absteigt . . .

Gleich zwei Rückkehrer

7 Spiele, 1 Punkt, 7 Punkte Rückstand auf den Vorletzten. So liest sich die Bilanz des RHCW vor der Weihnachtspause. Simon Brand, ein Leistungsträger, wurde nach einem Handgemenge in Uri zudem für vier Spiele gesperrt. Das junge, schmale Kader stiess definitiv an seine Grenzen. Beat Meier und René Wittwer, der Präsident und der Ex-Präsident, mussten reagieren.

Sie kontaktierten Dominic Wirth. Und der ehemalige Captain der Oberländer liess sich zu einer Rückkehr bewegen. Mit ihm haben die Wimmiser auch gleich noch einen zweiten Spieler reaktiviert, den ehemaligen Goalgetter Laurent Geiser. Ob er nur bis zur Rückkehr von Brand oder auch noch länger wieder mittut, ist noch unklar. Beide spielten sie in dieser Saison bislang in der Wimmiser Seniorenmannschaft.

Neues Jahr, neues Glück

Die Rückkehr von Geiser und Wirth verfehlt ihre Wirkung nicht. Unter der Woche feiert Wimmis gegen Uttigen den ersten Saisonsieg. Nach einem 3:4-Rückstand gelingt zuerst Kevin Gmür der Ausgleich, ehe Sebastian Pfähler in der Verlängerung zum Matchwinner avanciert. Und auch Wirth trifft im ersten Spiel bereits wieder. Nach nur 11 Minuten ist er für die 1:0-Führung des Heimteams besorgt. «Ein Sieg für die Moral; dass er uns ausgerechnet im Derby gegen Uttigen gelungen ist, macht ihn noch spezieller», gibt Siegtorschütze Sebastian Pfähler nach dem Spiel zu Protokoll.

Den Schwung wollen die Wimmiser nun in die nächsten Meisterschaftsspiele mitnehmen. Mit Uri und Biasca werden zwei Teams in der Herrenmattehalle gastieren, die noch in Reichweite liegen. «Ich bin zuversichtlich, dass wir den Abstieg noch verhindern können», bleibt Pfähler optimistisch – und begründet auch gleich, wieso: «Wir haben in dieser Saison – mit einer Ausnahme – noch kein Spiel deutlich verloren, wissen also, dass wir grundsätzlich an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können.»

Rückkehrer Wirth stimmt ihm zu. Das Team habe oft Pech gehabt, knapp verloren, eine Führung verspielt, den Gegner unnötig wieder aufgebaut. «Ich hoffe jetzt einfach, dass ich der Mannschaft mehr Sicherheit geben kann, damit wir auch unter Druck gut spielen.» Aber auch er weiss: «Mit dem Ligaerhalt wird es sehr, sehr, sehr knapp.»

Europacup zur Unzeit

Als hätten die Wimmiser nicht schon eine turbulente Woche mit zwei Rückkehrern und dem ersten Erfolg in der Meisterschaft hinter sich, stand am Wochenende auch noch das Rückspiel im Cers-Cup-Achtelfinal auf dem Programm. Nach der 1:5-Auswärtsniederlage vor Weihnachten verlor Wimmis auch das Rückspiel gegen das spanische Spitzenteam CH Caldes. Trotz einer starken Leistung siegte der Favorit mit 7:4. Egal. «Priorität hat ganz klar die Meisterschaft», betont Pfähler noch einmal. Dazu passt auch, dass Wirth und Geiser europäisch gar nicht erst mittun. (Berner Zeitung)