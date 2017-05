Gute Saison, unsichere Perspektiven

Peter Stähli ist zufrieden. Der TK-Chef des TV Steffisburg ist mit der Art und Weise einverstanden, mit der das Team in der zu Ende gegangenen Saison 2016/2017 zu Werke gegangen ist. Aus 26 Spielen holten die Oberländer 23 Punkte, schlossen die Meisterschaft auf dem achten Platz ab und erreichten den angestrebten Rang im Mittelfeld der Liga. In Abstiegsgefahr gerieten die Oberländer nie.

Gegen Saisonende wurden vermehrt Spieler an den NLA-Partnerklub Wacker Thun abgegeben, den verletzungsbedingte Probleme plagten. Dies führte zu Leistungsschwankungen. «Zuvor haben wir aber beispielsweise Stäfa geschlagen. Dieses Spiel hat sehr viel Spass gemacht», sagt Stähli. Die Zürcher dürfen gegen den NLA-Neunten Gossau eine Barrage um Auf-und Abstieg bestreiten.

Für die nächste Saison ist bezüglich des Trainerstabs alles geklärt. Der Vertrag mit Chefcoach Dominic Bleuer wurde um zwei Jahre verlängert, neu wird ihm von Markus Hüsser assistiert. Der Aargauer hat bei Wacker Thun seinen Rücktritt als Spieler erklärt und ersetzt Claudio Badertscher, der beim NLA-Klub eine Funktion übernimmt. Sorgen bereitet den Steffisburgern hingegen die Besetzung der wichtigen Spielmacherposition.

Motivationsprobleme

Thomas Rathgeb erhält mit 27 Jahren die Chance, sich beim BSV Bern Muri nochmals in der NLA zu beweisen. Ivan Wyttenbach (22) verabschiedet sich zumindest vorübergehend vom Handballsport. Er hatte sich eine Chance bei Wacker in der NLA erhofft, der Verein setzte aber nicht richtig auf ihn, worauf sich Wyttenbach nicht mehr Richtung Spitzensport orientierte und nun Steffisburg verlässt. «Wir haben intensiv mit Ivan geredet», sagt TK-Chef Stähli. «Letztlich bekundete er aber auch Motivationsprobleme.»

Steffisburg verfügt nicht über die finanziellen Mittel, auf dem Transfermarkt einen Spielmacher «einzukaufen». Einen Ausländer zu verpflichten, ist bei den Oberländern weiterhin kein Thema. Man aktiviere alle Netzwerke, um einen geeigneten Mann zu finden, sagt Stähli. «Es kann aber auch sein, dass wir am Ende auf einen jungen Spieler aus den eigenen Reihen setzen», erklärt er. Dazu dürfte der von Wacker neu verpflichtete Damien Guignet zu Einsätzen bei Steffisburg kommen.

Unter diesen Voraussetzungen werde die Zielsetzung für die nächste Saison anders lauten. «Wir streben in erster Linie den Ligaerhalt an», sagt Stähli. Er erwähnt gar Gedankenspiele, dass der Weg von Steffisburg auch wieder zwischendurch in die 1. Liga führen könnte. Von 2012 bis 2014 gehörte der Klub bereits dieser Spielklasse an. «Ohne Transfers wird es schwer», sagt Stähli. (Berner Zeitung)