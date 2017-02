Ihre Equipe verlor 21:27, nachdem sie die erste Hälfte ausgeglichen hatte gestalten können. Was lief in Umgang zwei schief?

Selina Jordi: Wir spielten auf einmal viel zu hektisch, teil­weise unkontrolliert. Wir hatten aufgehört, uns an den Plan zu halten. Deswegen gelang uns während 19 Minuten kein Treffer – was nicht passieren darf und einen Sieg verunmöglichte.

Sie waren eine Halbzeit davon entfernt, erstmals einen Titel zu gewinnen. Ist die Hektik auf die Nervosität zurückzuführen, die aufgekommen sein dürfte?

Nein. Wir haben im Halbfinal mit dem Sieg gegen die Spono Eagles bewiesen, dass wir dem Druck standhalten können. Was eher unser Problem ist, ist, dass wir auf Rückstände nur schwer reagieren können. Liegen wir erst mal hinten, bricht bei uns alles zusammen.

Was überwiegt: der Stolz darauf, den Finaleinzug geschafft zu haben, oder die Enttäuschung über die Niederlage?

Im Moment sind wir einfach nur frustriert. Wir hatten die Eagles, den Leader, geschlagen. Wieso also schaffen wir es nicht, Brühl zu bezwingen?

Der Finalspiel der Frauen im Video: Quelle: handballtv.ch

Die Eagles sind in dieser Saison erst zweimal besiegt worden, beide Male von Rotweiss. Gelingt es Ihnen nur gegen die Nottwilerinnen, das Potenzial abzurufen, oder wachsen Sie da jeweils über sich hinaus?

Fakt ist, dass wir uns gegen die andern beiden Topteams schwertun. Wir wissen, dass wir Spono schlagen können, das hat uns im Halbfinal geholfen. Wieso es gegen die andern nicht klappt – ich weiss es nicht.

Sie tragen die Partien gewöhnlich vor kleiner Kulisse aus. Am Final Four spielten Sie vor über tausend Leuten. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?

Das war grossartig. Wir wurden von so vielen Zuschauern unterstützt, das hat sich fan­tastisch angefühlt. Dafür, vor so vielen Leuten aufzutreten und solch wichtige Matchs zu bestreiten, stehst du vier-, fünfmal pro Woche in der Halle.

Mit Wacker hat sich auch die Männermannschaft aus Thun für den Final qualifiziert. Was zeichnet den Berner Oberländer Handball aus?

Das Kämpferherz! Wir geben nie auf, wir gehen füreinander, wir spielen mit Leidenschaft.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)