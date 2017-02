Lange und kurze Wege

Reisewege sind in der Schweiz üblicherweise kurz. Langenthal und Basel, beispielsweise, trennen gerade einmal 60 Kilometer. Einer brachte aber eine ungemein grössere Distanz hinter sich, ehe er am Sonntagabend in der Kreuzfeldhalle in Langenthal auf dem Feld stand. Knapp 800 Kilometer, um genau zu sein.

Nick Lang, Flügel bei Unihockey Langenthal Aarwangen (ULA), hat vor zwei Wochen ein Austauschsemester an der Hochschule in Utrecht in Holland begonnen. Am Freitag bestieg er ein Flugzeug zurück in die Heimat, um rechtzeitig zum Auftakt der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen Basel wieder hier zu sein.

Lange unterstützte der Betriebsökonomiestudent seine Teamkollegen von der Bank aus und sah ein Spiel, bei dem die Basler nach nur 128 Sekunden in Führung gingen, die Hausherren aber danach mehr und mehr das Spieldiktat übernahmen. Nur anderthalb Minuten nach dem Gegentor profitierte Tomas Chrapek von einem Fehler in der Basler Defensive, und Raphael Wolf sorgte nach einer schnellen Kombination kurz vor der ersten Pause dafür, dass ULA mit einer Führung in die Kabine ging.

Da sich Matthias Gloor kurz nach Wiederbeginn allein vor dem Tor äusserst kaltblütig zeigte, lagen die Oberaargauer bald einmal mit zwei Längen voraus. Die Aufeinandertreffen mit den Nordwestschweizern sind in dieser Saison jedoch sehr umkämpft. Auch am Vorabend in Spiel 1 in Basel hatten die Langenthaler einmal mit zwei Toren Vorsprung geführt, ehe ein Treffer 57 Sekunden vor dem Ende die Entscheidung zugunsten der Basler herbeiführte (5:6).

Sich in falscher Sicherheit zu wiegen, wäre also bestimmt keine erfolgversprechende Taktik gewesen. Das schienen die Langenthaler aber auch zu wissen, denn sie kamen nicht nur zu weiteren guten Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen, sie standen vor allem auch in der Defensive äusserst kompakt.

Lébls Lob

Bis zu Nick Langs erstem Einsatz vergingen 53:21 Minuten. Von der Tribüne war erstmals das Klatschen und Tröten der 190 Zuschauer zu vernehmen. Sie merkten, dass ULA nur noch ganz wenig fehlte bis zum ersten Sieg in den diesjährigen Playoffs. «Es spielt keine Rolle, ob ich auf dem Feld stehe», sagte Lang. «Das Wichtigste ist, dass wir gewinnen.»

Wenig später, als der 3:1-Sieg feststand, sprach Trainer Marek Lébl von der besten Saisonleistung seines Teams. Jeder sei bis zur letzten Sekunde für jeden gerannt. «Das habe ich noch nie gesehen.» sagte er. Für den weiteren Verlauf der Serie wird derart grosse Solidarität im Team wichtig sein, denn Lébl hielt fest, dass die Basler nicht zufällig die Qualifikation als Dritte abgeschlossen hätten und sicherlich im nächsten Spiel am Donnerstag eine Reaktion zeigen wollten.

Nick Lang weilt nun bereits wieder in Utrecht. Bald sind jedoch Ferien. Für ein allfälliges fünftes Spiel in der Serie am 5. März wäre er wieder verfügbar. Sollte es tatsächlich zu einem Showdown um den Einzug in den Halbfinal kommen, ist kein Weg zu weit. (Berner Zeitung)