Licht und Schatten

Der Kanton Bern ist in der NLA mit fünf Teams am stärksten vertreten, doch die ehemalige Dominanz bröckelt. Am kommenden Samstag findet der Cupfinal erstmals seit 2013 ohne Berner Beteiligung statt. Längerfristig sind die Perspektiven gut. Doch in dieser Saison gehört einzig Wiler-Ersigen zur Spitze, wie das Zwischenfazit nach Abschluss der Qualifikation offenbart.

Platz 1: SV Wiler-Ersigen

Titelgewinne stünden auf der Prioritätenliste nicht an erster Stelle, liessen die Verantwortlichen mehrfach verlauten. Der Fokus liege auf dem Vollzug eines Generationenwechsels, der Förderung junger, talentierter Kräfte. Doch beim zehnfachen Schweizer Meister bleiben die Ambitionen hoch, mit Thomas Berger ist der «Meistermacher» zurück an der Bande. Die Mannschaft hat unter der Führung des Bündners ihre hohe Qualität in Siege umgemünzt. Innerhalb des Teams herrscht ein grosser Konkurrenzkampf, was vorab die Akteure der zweiten Garde zusätzlich antreibt. Aus der Gruppe der jungen Spieler hat sich Marco Louis hervorgetan – der Ostschweizer ist hinter Matthias Hofbauer zweitbester Skorer. Noch liegt aber viel Verant­wortung bei den gestandenen Kräften.

Platz 6: Floorball Köniz

Viele rieben sich die Augen, als der Vizemeister und Cupsieger nach fünf Runden noch ohne Sieg dastand. Der Qualitätsverlust darf allerdings nicht unterschätzt werden – Luca Graf und Raphael Berweger konnten die Vorstädter nicht gleichwertig ersetzen. Hinzu kam aber auch der nicht planbare Ausfall des schwedischen Aggressivleaders Christian Kjellman (Herzoperation). Trainer René Berliat betonte immer wieder, wie wichtig die Intensität im Spiel der Könizer ist. Diesbezüglich fehlte Kjellman besonders. Mehr als 35 Punkte wären dennoch möglich gewesen. Von den Duellen mit Top-5-Teams konnte Köniz kein einziges für sich entscheiden. «Wir können nicht zufrieden sein. Nach der letzten Saison dachte wohl der eine oder andere, es gehe von selbst», hält Berliat fest. Kommt hinzu, dass dem erneut verjüngten Team in engen Spielen oft die Cleverness oder das Glück fehlte.Platz 7: Tigers LangnauDie Tigers absolvieren die Saison eins nach Simon Stucki. Der zurückgetretene Captain hinterliess riesige Fussstapfen, doch Sportchef Marc Dysli fand im schwedischen Naticaptain Johan Samuelsson einen hochkarätigen Nachfolger. Samuelsson weiss zu gefallen, an seiner Seite machen die jungen Eigengewächse stetig Fortschritte. Zum Ende der Qualifikation hin haben die Tigers aufgedreht, unter anderem gegen Wiler-Ersigen einen Prestigesieg (10:7) gelandet. Hinter Köniz liegen die Emmentaler, weil beide Direktduelle verloren gingen. «Die Richtung stimmt», sagt Trainer Niklaus Engel.

Platz 11:UHC Thun

30 Punkte haben die Oberländer als Ziel ausgegeben, dieses jedoch schon im Dezember revidieren müssen. Auch in den unteren Tabellenregionen war die Konkurrenz meist stärker als das Team von Andreas Lindström. Mit dem Sieg im Direktduell konnten die Thuner zumindest Grünenmatt hinter sich lassen. Die Integration junger Spieler funktionierte hingegen recht gut.

Platz 12: UHC Grünenmatt

Die «Mätteler» versuchen, den Totalumbruch des letzten Sommers so gut wie möglich zu überstehen. Zunächst mussten sie ­reihenweise Kanterniederlagen einstecken, machten aber auch Fortschritte. Die Ausbeute von sechs Zählern entspricht den ­Erwartungen. Ein wichtiges Plus ist die überraschende Rückkehr des letztjährigen Topskorers Simon Flühmann, dennoch wird der Klassenerhalt schwierig zu bewerkstelligen sein.

(Berner Zeitung)