Mangelnde Konzentration

Es hätte ja sein können. Als Köniz sich den dritten Satz erkämpft hatte (26:24), schienen die Vorteile trotz den verlorenen ersten beiden Durchgängen gegen Düdingen aufseiten des Heimteams zu liegen. Die Partien gegen die Freiburgerinnen sind oftmals umkämpft. Als sie das letzte Mal in der Sporthalle Weissenstein zu Gast waren, stand der Sieger erst nach über zweieinhalb Stunden fest. Es hätte also durchaus sein können, dass sich die Könizerinnen in die Begegnung zurückkämpfen und am Ende sogar als Gewinnerinnen vom Feld gehen würden. Doch der Konjunktiv gewinnt keine Spiele.

Im vierten Durchgang zog Düdingen schnell mit 8:2 davon, und gut 15 Minuten später war die Könizer Niederlage besiegelt (19:25, 19:25, 26:24, 19:25). «Wir waren heute viel zu unkonzentriert», sagte ein sichtlich enttäuschter Köniz-Trainer Luca Tarantini. Da Kanti Schaffhausen über­raschend gegen Franches Monta­gnes 3:1 gewann, liegen die Könizerinnen nur noch einen Punkt vor den Nordostschweizern und dem letzten Playoff-Platz.

Das Polster auf die Playout-Plätze beträgt zwar noch acht Punkte, allerdings treffen die Könizerinnen in den letzten vier Spielen sowohl auf Lugano als auch Luzern. Eigentlich hätten die Innerschweizerinnen Anfang März in der Weissensteinhalle gastieren sollen. Die gestrige Partie war indes die letzte für eine ganze Weile. Die letzten zwei Heimspiele der Qualifikation müssen die Könizerinnen auswärts austragen, weil die Halle durch die Unihockeyaner von Floorball Köniz belegt ist. Auf heimischen Boden zurückkehren würden die Volleyballerinnen am liebsten am 18. März, wenn die erste Partie der Playoff-Viertelfinals ausgetragen wird. (Berner Zeitung)