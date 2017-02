Mehr als gute Gene

Der SC Bern und Martin Plüss, der am 5. April seinen 40. Geburtstag feiern wird, haben sich bekanntlich nicht auf eine ­Vertragsverlängerung einigen können. Noch ist unklar, ob der SCB-Captain seine Karriere nach der Saison beenden wird. Ryan Gardner (38-jährig, Lugano), Martin Gerber (42, Kloten) und Mathias Seger (39, ZSC Lions) sind drei weitere Urgesteine des Schweizer Eishockeys, bei denen die Zukunft ungeklärt ist.

Bei Gardner, ­Gerber und Seger zeigt, wie aufgrund des Alters zu erwarten, die Leistungskurve seit geraumer Zeit nach unten. Gardners Punkteproduktion nimmt seit fünf Saisons kontinuierlich ab, der Emmentaler Gerber muss im Tor oft Luca Boltshauser den Vortritt lassen, Rekordnationalspieler Seger ist bezüglich Einsatzzeit im Lions-Ensemble unter den Verteidigern noch die Nummer 7.

Insofern ist Plüss unter all diesen Ausnahmeerscheinungen noch ein Sonderfall. Seine Skorerwerte sind seit fünf ­Saisons quasi unverändert (mit einem Ausreisser nach oben). Der Zürcher in Berner Diensten hat seit über drei Jahren kein Qualifkationsspiel verpasst; es gibt in der ganzen NLA nur drei Schweizer Stürmer mit mehr Eiszeit pro Match. Er ist am Bully national die Nummer 1 (fast 60 Prozent gewonnen) und der zweitbeste SCB-Torschütze. Kein Wunder, ist der 39-Jährige ein WM-Kandidat.

Plüss’ Auftritte auf dem Eis decken sich mit den Beobachtungen von Roland Fuchs. «Seit ich für den SCB arbeite, ist Plüss physisch nicht schlechter geworden. Selbst seine Sprintwerte sind noch genauso gut wie vor fünf Jahren», sagt der Konditionstrainer. Das ist umso erstaunlicher, als Plüss sich körperlich schon immer auf Topniveau befand. Er gehört laut Fuchs zum Beispiel zu den sprungstärksten Athleten des SCB.

Professionell und seriös

Gewöhnlich lassen Schnelligkeit und Explosivität nach dem 30. Geburtstag nach. «Es gibt Ausreisser: Plüss gehört offenbar zu den wenigen, bei denen die Leistungsabnahme später beginnt», sagt Markus Tschopp, Sportwissenschafter an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen.

Plüss lässt sich in der Tat in kein Schema pressen. Er sticht bezüglich Seriosität und Professionalität selbst unter Musterprofis noch heraus. Er pflegt einen äusserst gesunden Lebenswandel, lässt sich die Trainingspläne von einem ­Osteopathen erstellen und zeichnet sich auf dem Eis durch eine hohe Spielintelligenz aus. «Und er spürt seinen Körper hervorragend», erzählt Fuchs. Plüss merke zum Beispiel im Voraus, dass sein Rücken blockieren könnte, und gehe deshalb vorzeitig vom Eis. All diese Faktoren, verbunden mit guten Genen, führen dazu, dass der Center auch mit bald 40 nicht zum alten Eisen gehört.