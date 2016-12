Mentale Schwergewichte

Noch immer gibt es Leute, die einfach nur die Nase rümpfen. Sie sehen in Dartspielern vorab unförmige Männer mit dicken Bäuchen, die Bier trinken und sinnlos Pfeile werfen. Doch professionelles Darts beinhaltet viel mehr. Es erfordert Präzision, Konzentration, Stehvermögen und eine enorme mentale Stärke.

Auf den Britischen Inseln ist der Sport schon lange anerkannt. Peu à peu schwappte die Begeisterung für das Spiel und dessen Protagonisten in den letzten Jahren auch nach Mitteleuropa. In Holland macht Darts punkto Popularität fast schon den Fussballern Konkurrenz.

Für ein Turnier in Rotterdam mit den Branchengrössen waren 10'000 Tickets in 9 Minuten vergriffen. Auch in Deutschland grassiert das Fieber. Vereine erleben grossen Zulauf, deutsche Fans strömen in Scharen nach London, wo derzeit die WM in die Endphase geht.

Sport 1 und viel «Halligalli»

Der Grund dafür ist einerseits der Spartensender Sport 1, der die WM über die Weihnachtszeit seit Jahren in aller Ausführlichkeit überträgt und entsprechend pusht. Andererseits erlebte das Spiel grundsätzlich einen Boom, weil die Veranstalter des Dartsverbandes PDC (Professional Darts Corporation) das Produkt und die Spieler professionell zu vermarkten begannen.

Seit 2008 werfen die Akteure, die jeweils zu ihrem Lieblingssong wie Boxer einlaufen und alle über einen mehr oder weniger originellen Kosenamen verfügen, ihre in der Regel zwischen 16 und 26 Gramm schweren Pfeile im Alexander ­Palace («Ally Pally») in London – eine unvergleichliche Erfolgs­geschichte. Der Event ist zu einer grossen Party mit Halligalli à gogo mutiert.

Während die Akteure ihre Pfeile im gleissenden Scheinwerferlicht werfen, sorgen an jedem Turniertag 3000 meist ausgeflippte Zuschauer, teils in bunten Kostümen verkleidet, für eine ausgelassene Stimmung. Der Alkohol fliesst dabei in Strömen, entsprechend laut und enthemmt grölen die Fans ihre Lieder, unterstützen ihre Favoriten schreiend und tanzend.

Phil Taylor, die Legende

Das Niveau des Spiels ist seit der Professionalisierung und Kommerzialisierung markant gestiegen. Immer mehr junge Akteure heizen den Arrivierten ein. Bis zu sechs Stunden pro Tag wird heutzutage trainiert, wobei auch mentales Training und Fitnesseinheiten (vor allem bei der jungen Generation) an der Tagesordnung sind.

Inzwischen lässt sich mit dem Werfen von Pfeilen auch eine Menge Geld verdienen – Tendenz stark steigend. 2 Millionen Franken beträgt das Preisgeld dieses Jahr, allein der Sieger wird mehr als 400'000 Franken einheimsen.

Favorit auf den WM-Titel ist der 27-jährige Holländer Michael van Gerwen («Mighty Mike»), der in diesem Jahr über 90 Prozent der Turniere gewonnen und am Donnerstag seinen Achtelfinal bestritten hat. Und obgleich viele Talente nachrücken, sind die grössten Herausforderer des Weltranglistenersten nach wie vor die routinierten, zwischen 40 und 56 Jahre alten Werfer, welche die Szene seit Jahren dominieren.

Erfahrung und mentale Stärke, die oftmals einhergehen, heben diese Spieler nach wie vor von den Talenten ab. Es sind Leute wie der 46-jährige schottische Titelverteidiger Gary Anderson («The flying Scotsman») und sein gleichaltriger Landsmann Peter Wright («Snakebite»). Die Lichtgestalt und Legende des Darts ist indes der 56-jährige Engländer Phil Taylor («The Power»).

16 WM-Titel hat der Mann auf dem Konto. Die aktuelle Nummer 4 der Welt galt über Jahre als fast unschlagbar. Er war der erste Popstar der Szene, von vielen Gegner verehrt, von einigen aber auch gehasst. Ihm hat der Dartsport viel zu verdanken. Er zermürbte seine Gegner mit einer beinahe chirurgischen Präzision.

Doch Taylor hat seinen Rücktritt in Raten angekündigt. Sollte er am 2. Januar 2017 (live auf Sport 1) den Titel holen, könnte er gar abrupt abtreten. Es wäre der Abschied des grössten mentalen Schwergewichts, das dieser Sport je hervorgebracht hat. (Berner Zeitung)